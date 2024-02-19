Лише невелика кількість доказів підтримує превентивну мастектомію у зниженні смертності від раку. В одному дослідженні, проведеному в Голландії, було виявлено, що профілактичне видалення грудей пов'язане зі зниженням смертності від раку грудей на 94% і загальної смертності – на 60%.

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Нове дослідження мастектомії

Професор з Торонтського університету, Келлі Меткалф, поряд з командою фахівців з Канади, США, Австрії, Польщі, Норвегії, Іспанії та Іспанії, провела дослідження для розширення знань у цьому питанні.

Для проведення дослідження було зібрано дані з реєстру носіїв мутацій BRCA1 та BRCA2 з 58 медичних центрів із дев'яти різних країн. Жінки зверталися за проведенням генетичного аналізу через випадки раку у родичів. Усього було обрано 1654 жінок віком від 20 до 71 року (середній вік 42,3 року) без діагностованих онкологічних захворювань.

У процесі дослідження, яке проводилося до січня 2022 року або до моменту смерті від раку грудей або з іншої причини, 827 учасниць пройшли через профілактичну мастектомію. Така ж кількість жінок не проходила операції з видалення грудей, і вони були включені в контрольну групу.

Мастектомія захищає від раку жінок з високим ризиком

До закінчення дослідження у контрольній групі було зареєстровано 100 випадків раку грудей та сім смертей від нього. Серед жінок, які пройшли профілактичну мастектомію, від раку грудей померло двоє, а всього у 20 з них розвинулося це захворювання, 15 з яких були виявлені під час операції.

З урахуванням вищезгаданого, вчені дійшли висновку, що превентивне видалення грудей знижує ризик раку на 80%. Імовірність смерті від цього захворювання протягом 15 років після проведення профілактичної мастектомії була менш як 1%.

Більша кількість жінок – 15 учасниць – була виключена з оцінки дослідниками, у яких онкологія була виявлена під час мастектомії, і з'ясувалося, що частота розвитку раку грудей протягом 15 років після операцій становила лише 1,2%.