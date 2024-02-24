Исследование представила команда ученых из лаборатории Нью-Йорка. Они установили, что стресс провоцирует образование сети белых кровяных телец, они известны как нейтрофилы. Результаты опубликованы в медицинском журнале Cancer Cell.

Смотрите также Помогает ли превентивное удаление груди у женщин с высоким риском рака

Как удалось установить связь

В ходе исследования на мышах, у которых был рак груди, ученые проверили, как они реагируют на стресс. Мыши, которые подверглись стрессу, а это – стробоскопы, громкая музыка, голодание, имели большие опухоли, чем контрольная группа, которая не подвергалась стрессу.

Хронический стресс буквально провоцирует образование сети белых кровяных телец – нейтрофилов, которые облегчают раковым клеткам проникновение в ткани.

"Наши данные подтвердили прямое влияние уровня стресса и активацией нейтрофилов, которые образуют целые сети. Открытие поможет нам понять, каким образом психическое состояние может влиять на прогрессирование ракового заболевания", – отметил доктор Смит, ведущий исследователь.

Как стресс влияет на онкопациента

Кроме того ученые установили, что стресс также подавляет действия важных иммунных клеток, а это делает легкие уязвимыми к раковым клеткам.

В то же время, все понимают, что к сожалению, стресса почти невозможно избежать в случае заболевания раком. Он буквально преследует онкопациентов.

Стресс также способствует отложению белка под названием фибронектин, который способствует распространению раковых клеток, и приводит к уменьшению Т-клеток, которые собственно борются с раком.

Перспектива открытия

Новые данные имеют важное значение для медицинской практики, ведь они указывают на потенциальные пути для создания новых методов лечения и профилактики рака. А также указывают на важность контроля уровня стресса и его влияния на иммунную систему человека.

Поэтому, ученые резюмировали, что умение справляться со стрессом и психологическая поддержка могут стать ключевыми элементами для профилактики раковых заболеваний и поращать общее здоровье.