Проблеми в застосуванні таблеток та капсул

Поширеним і простим методом введення ліків є пероральний прийом таблетки або капсули. Але пероральний прийом є найскладнішим способом засвоєння організмом людини активного інгредієнта, оскільки біодоступність препарату в шлунково-кишковому тракті залежить від препарату та динамічного фізіологічного середовища шлунка.

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Дослідники з Університету Джона Гопкінса та Школи медицини Джона Гопкінса використали біоміметичний симулятор для дослідження та кількісної оцінки впливу пози тіла на біодоступність препарату.

Оральний прийом є напрочуд складним, попри те, що він є найпоширенішим для введення ліків. Коли таблетка потрапляє в шлунок, рух його стінок і потік вмісту всередині визначають швидкість, з якою вона розчиняється. Властивості таблетки і вміст шлунка також відіграють важливу роль,

– сказав співавтор дослідження Раджат Міттал.

Яке положення тіла прискорює засвоєння ліків

Вміст шлунка, моторика та динаміка шлункової рідини відіграють важливу роль у біодоступності препарату, а скорочення шлунка можуть викликати тиск і створювати складні траєкторії руху таблетки. Це призводить до різної швидкості розчинення препарату та нерівномірного потрапляння речовин в дванадцятипалу кишку.

Виявилося, що нахил тіла вправо прискорює засвоєння таблеток. Також ліки трохи швидше розчиняються, коли тіло нахилено назад на 45 градусів, а нахил вліво уповільнює процес.

Ці дані потрібно враховувати при створенні таблеток, які для максимального ефекту повинні розчинятися в системі травлення за найкоротший час.