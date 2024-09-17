Раніше вчені, як правило, фокусувалися на частоті перегляду порнографії як на можливій причині негативних наслідків. Однак нова робота в журналі Psychology of Violence вказує на те, що тип порнографічного контенту, який переглядають, може мати настільки ж важливу, якщо не більшу роль.

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Нове дослідження порно

В рамках нового дослідження провели онлайн-реєстрацію майже 500 добровольців із США, середній вік яких становив близько 30 років. Учасникам запропонували поділитися своїми вподобаннями в порнографії, зокрема частоту та тривалість перегляду, а також тип контенту.

Було запропоновано три категорії: ненасильницькі матеріали, порнографія, яка принижує та що містить насильство. Тим, хто не дивився такі матеріали, було присвоєно нульові бали за відповідними критеріями.

Для оцінки схильності до сексуальної агресії використовувалися питання про примус партнера до сексуальних дій або використання фізичної сили. Дослідники також розглядали ставлення учасників до міфів про зґвалтування та їхні погляди, які могли виправдовувати чи зменшувати серйозність таких дій.

Жорстока поведінка та порно

Аналізуючи анкети вчені виділили три профілі споживачів порно: ті, хто дивиться його нечасто (113 людина), середньостатистичні споживачі (302) і ті, хто надає перевагу жорстокому контенту (76). Остання група проводила за переглядом найбільше часу.

Також вчені виявили, що у споживачів порно з елементами жорстокості спостерігався сильніший зв'язок з усіма вищезгаданими змінними. Тип контенту, що переглядається, виявився більш вагомим предиктором схильності до сексуальної агресії, ніж просто частота перегляду.