Ранее ученые, как правило, фокусировались на частоте просмотра порнографии как на возможной причине негативных последствий. Однако новая работа в журнале Psychology of Violence указывает на то, что тип порнографического контента, который просматривают, может иметь столь же важную, если не большую роль.

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Новое исследование порно

В рамках нового исследования провели онлайн-регистрацию почти 500 добровольцев из США, средний возраст которых составлял около 30 лет. Участникам предложили поделиться своими предпочтениями в порнографии, в частности частоту и продолжительность просмотра, а также тип контента.

Было предложено три категории: ненасильственные материалы, порнография, унижающая и содержащая насилие. Тем, кто не смотрел такие материалы, были присвоены нулевые баллы по соответствующим критериям.

Для оценки склонности к сексуальной агрессии использовались вопросы о принуждении партнера к сексуальным действиям или использования физической силы. Исследователи также рассматривали отношение участников к мифам об изнасиловании и их взгляды, которые могли оправдывать или уменьшать серьезность таких действий.

Жестокое поведение и порно

Анализируя анкеты ученые выделили три профиля потребителей порно: те, кто смотрит его нечасто (113 человек), среднестатистические потребители (302) и те, кто предпочитает жестокий контент (76). Последняя группа проводила за просмотром больше всего времени.

Также ученые обнаружили, что у потребителей порно с элементами жестокости наблюдалась более сильная связь со всеми вышеупомянутыми переменными. Тип просматриваемого контента,, оказался более весомым предиктором склонности к сексуальной агрессии, чем просто частота просмотра.