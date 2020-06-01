Людина може почати сивіти через сильне нервового потрясіння. На щастя, як показало дослідження, цей процес не є незворотнім.

Мало людей вважають сиве волосся привабливими. Однак дослідники з Колумбійського університету з'ясували, що цей процес можна повернути назад без будь-якої фарби, але тільки якщо волосся змінило колір недавно, пише The Daily Mail.

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Їхнє відкриття допоможе людям, які мають стресову сивину. Дослідження показало, що зменшення кількості стресу в житті не тільки призупиняє процес, але і може запустити його у зворотному напрямку.

Автори дослідження вважають, що специфічні ліки, які ще потрібно розробити в майбутньому допоможуть запобігти сивині. Дослідження показало, що волосся з різних ділянок голови може відновити початковий колір.



Сиве волосся може змінити колір / Фото unsplash.com

Вчені вважають, що причина сивини лежить в змінах метаболічних сигнальних шляхів білків в організмі. На ці шляхи значний вплив мають гормони, які виробляються під впливом сильного стресу. Й блокують правильний розвиток волосини.

Зібрані в ході експериментів відомості дозволяють вірити в оборотність сивини, але їх необхідно піддати критичній науковій оцінці. В ході експерименту вчені брали волосся з голів добровольців і за допомогою спеціальних візуальних технологій визначали пігменти. Цей метод аналізу волосся схожий на вивчення кілець в зрізі дерева, за якими оцінюють його вік.