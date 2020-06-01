Человек может начать седеть из-за сильного нервного потрясения. К счастью, как показало исследование, этот процесс не является необратимым.

Немногие считают седые волосы привлекательными. Однако исследователи из Колумбийского университета выяснили, что этот процесс можно повернуть вспять без всякой краски, но только если волосы изменили цвет недавно, пишет The Daily Mail.

Также по теме: Причины ранней седины: почему она может возникнуть и что делать

Их открытие поможет людям, которые имеют стрессовую седину. Исследование показало, что уменьшение количества стресса в жизни не только приостанавливает процесс, но и может запустить его в обратном направлении.

Авторы исследования считают, что специфические лекарства, которые еще предстоит разработать в будущем, помогут предотвратить седину. Исследование показало, что волосы с различных участков головы могут восстановить первоначальный цвет.



Седые волосы могут изменить цвет / Фото unsplash.com

Ученые считают, что причина седины лежит в изменениях метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути значительное влияние оказывают гормоны, которые вырабатываются под влиянием сильного стресса. И блокируют правильное развитие волоса.

Собранные в ходе экспериментов сведения позволяют верить в оборачиваемость седины, но их необходимо подвергнуть критической научной оценке. В ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты. Этот метод анализа волос похож на изучение колец в срезе дерева, по которым оценивают его возраст.