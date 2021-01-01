Єдиний і робочий спосіб уникнути похмілля – це не пити так багато алкоголю. Але, якщо вже так сталось, то потрібно з цим щось робити. Корисні поради, які допоможуть здолати або послабити відчуття похмілля – читайте в матеріалі.

Редакція Здоров'я 24 підготувала для вас добірку корисних порад, які зможуть послабити наслідки святкування.

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Що таке похмілля?

Похмілля – це отруєння від алкоголю. Шкоди нашому організму завдають продукти розпаду етанолу, які вже перебувають у нашому організмі. Тому лихоманить все тіло, а не тільки шлунок.

Для того, щоб вивести ацетальдегід, потрібен час.

Як врятуватись від похмілля?

Відновіть баланс рідини

Алкоголь зневоднює організм, тому зранку необхідно відновити водний баланс. Пийте багато мінеральної води без газу, краще якщо вона буде лужною.



Необхідно постаратись відновити водний баланс / Фото pexels

Пийте сорбенти

Потрібно випити 10 – 20 таблеток чорного вугілля або ж інші сучасні сорбенти з аптеки.

Пийте фруктові соки та бульйони

Рідке харчування допомагає відновитись організму після великої кількості алкоголю та полегшити неприємні симптоми.

Сон

Зазвичай похмілля минає за добу, тому краще провести ці 24 години уві сні.

Прогулянка

Зовсім протилежне попередній пораді – це рух. Можна вийти на вулицю, щоб свіже повітря пришвидшило виведення токсинів.

Імбир або імбирний чай

Імбир дуже добре допомагає заспокоїти шлунок, особливо під час нападів нудоти. Для того, щоб полегшити стан, пожуйте шматочок свіжого кореня імбиру або заваріть з ним чай.



Імбир допомагає від нудоти / Фото pexels

Як уникнути похмілля

Необхідно добре поїсти. Перед тим, як почати пити варто щільно поїсти, щоб токсини повільніше всмоктувались.

Перед тим, як почати пити варто щільно поїсти, щоб токсини повільніше всмоктувались. Запивайте алкоголь водою або томатним соком. Це допоможе уповільнити процес всмоктування алкоголю та легше перенести все, що пов'язане з інтоксикацією.

Це допоможе уповільнити процес всмоктування алкоголю та легше перенести все, що пов'язане з інтоксикацією. Не змішуйте різні види алкоголю. Наприклад, не варто змішувати виноградний алкоголь – вино або ж шампанське – з міцними напоями зернового походження (пиво чи віскі).



Не змішуйте різні види алкоголю / Фото pexels

Активоване вугілля. За 15 – 20 хвилин до вживання спиртного потрібно випити сорбенти.

Коли потрібно звернутись до лікаря