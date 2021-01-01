Единственный и рабочий способ избежать похмелья – это не пить так много алкоголя. Но, если уж так случилось, то нужно с этим что-то делать. Полезные советы, которые помогут преодолеть или ослабить ощущение похмелья – читайте в материале.

Редакция Здоровья 24 подготовила для вас подборку полезных советов, которые смогут ослабить последствия празднования.

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Что такое похмелье?

Похмелье – это отравление от алкоголя. Вред нашему организму наносят продукты распада этанола, которые уже находятся в нашем организме. Поэтому лихорадит все тело, а не только желудок.

Для того, чтобы вывести ацетальдегид, нужно время.

Как спастись от похмелья?

Восстановите баланс жидкости

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому утром необходимо восстановить водный баланс. Пейте много минеральной воды без газа, лучше если она будет щелочной.



Необходимо постараться восстановить водный баланс / Фото pexels

Пейте сорбенты

Нужно выпить 10 – 20 таблеток черного угля или другие современные сорбенты из аптеки.

Пейте фруктовые соки и бульоны

Жидкое питание помогает восстановиться организму после большого количества алкоголя и облегчить неприятные симптомы.

Сон

Обычно похмелье проходит за сутки, поэтому лучше провести эти 24 часа во сне.

Прогулка

Совершенно противоположное предыдущему совету – это движение. Можно выйти на улицу, чтобы свежий воздух ускорил выведение токсинов.

Имбирь или имбирный чай

Имбирь очень хорошо помогает успокоить желудок, особенно во время приступов тошноты. Для того, чтобы облегчить состояние, пожуйте кусочек свежего корня имбиря или заварите с ним чай.



Имбирь помогает от тошноты / Фото pexels

Как избежать похмелья

Необходимо хорошо поесть. Перед тем, как начать пить, стоит плотно поесть, чтобы токсины медленнее всасывались.

Перед тем, как начать пить, стоит плотно поесть, чтобы токсины медленнее всасывались. Запивайте алкоголь водой или томатным соком. Это поможет замедлить процесс всасывания алкоголя и легче перенести все, что связано с интоксикацией.

Это поможет замедлить процесс всасывания алкоголя и легче перенести все, что связано с интоксикацией. Не смешивайте различные виды алкоголя. Например, не стоит смешивать виноградный алкоголь (вино или же шампанское) с крепкими напитками зернового происхождения (пиво или виски).



Не смешивайте разные виды алкоголя / Фото pexels

Активированный уголь. За 15 – 20 минут до употребления спиртного нужно выпить сорбенты.

Когда нужно обратиться к врачу