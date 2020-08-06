Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію вранці, відразу після нічного сну.

Про це пресслужба ЦГЗ написала у фейсбуці.

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За попередню добу досліджено 17 976 зразків методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Усього в Україні проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.

Саме ПЛР-тест показує наявність інфекції в організмі вже з першого дня зараження. Зразками для аналізів служать мазки з носа і рота.

Що перед ПЛР-тестуванням НЕ рекомендується робити

За 6 годин:

вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки,

використовувати препарати для розсмоктування.

За 3-4 години:

чистити зуби, полоскати рот та горло,

жувати гумку, цукерки,

їсти і пити,

курити.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка Центру громадського здоров'я



У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу