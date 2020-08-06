Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус
Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію вранці, відразу після нічного сну.
Про це пресслужба ЦГЗ написала у фейсбуці.
Читайте також Тест на коронавірус для поїздки за кордон: де зробити та яка ціна
За попередню добу досліджено 17 976 зразків методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Усього в Україні проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.
Саме ПЛР-тест показує наявність інфекції в організмі вже з першого дня зараження. Зразками для аналізів служать мазки з носа і рота.
Що перед ПЛР-тестуванням НЕ рекомендується робити
За 6 годин:
- вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки,
- використовувати препарати для розсмоктування.
За 3-4 години:
- чистити зуби, полоскати рот та горло,
- жувати гумку, цукерки,
- їсти і пити,
- курити.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка Центру громадського здоров'я
У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter