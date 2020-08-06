Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус
Центр общественного здоровья Украины рекомендует сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию утром, сразу после ночного сна.
Об этом пресс-служба ЦОЗ написала в фейсбуке.
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За минувшие сутки исследовано 17 976 образцов методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Всего в Украине проведено 1 116 641 ПЦР-исследование.
Именно ПЦР-тест показывает наличие инфекции в организме уже с первого дня заражения. Образцами для анализов служат мазки из носа и рта.
Что перед ПЦР-тестированием НЕ рекомендуется делать
За 6 часов:
- употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки,
- использовать препараты для рассасывания.
За 3-4 часа:
- чистить зубы, полоскать рот и горло,
- жевать резинку, конфеты,
- есть и пить,
- курить.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика Центра общественного здоровья
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