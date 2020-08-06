Центр общественного здоровья Украины рекомендует сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию утром, сразу после ночного сна.

Об этом пресс-служба ЦОЗ написала в фейсбуке.

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За минувшие сутки исследовано 17 976 образцов методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Всего в Украине проведено 1 116 641 ПЦР-исследование.

Именно ПЦР-тест показывает наличие инфекции в организме уже с первого дня заражения. Образцами для анализов служат мазки из носа и рта.

Что перед ПЦР-тестированием НЕ рекомендуется делать

За 6 часов:

употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки,

использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа:

чистить зубы, полоскать рот и горло,

жевать резинку, конфеты,

есть и пить,

курить.



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