Як отримати лікарняний дистанційно, нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно,

– ідеться у повідомленні МОЗ.

Втім, якщо дію медичного висновку про тимчасову непрацездатність потрібно продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов'язково має з'явитися на прийом до лікаря.

Зазначимо, що цю норму також застосували у пероід пандемії COVID-19, вона дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому.

Як отримати лікарняний дистанційно – алгоритм дії

Тож, щоб отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 дистанційно, потрібно:

Звернутися до лікаря, зателефонувавши йому; Лікар, на основі отриманої інформації, відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Ви отримаєте смс з номером МВТН від електронної системи охорони здоров'я. МВТН автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. Очікуйте смс від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Це підтверджує успішне оформлення. Повідомте роботодавцю про хворобу, вказавши номер лікарняного, який він зможе переглянути на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.