Як отримати лікарняний дистанційно, нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України.
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Пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно,
– ідеться у повідомленні МОЗ.
Втім, якщо дію медичного висновку про тимчасову непрацездатність потрібно продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов'язково має з'явитися на прийом до лікаря.
Зазначимо, що цю норму також застосували у пероід пандемії COVID-19, вона дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому.
Як отримати лікарняний дистанційно – алгоритм дії
Тож, щоб отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 дистанційно, потрібно:
- Звернутися до лікаря, зателефонувавши йому;
- Лікар, на основі отриманої інформації, відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
- Ви отримаєте смс з номером МВТН від електронної системи охорони здоров'я.
- МВТН автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд.
- Очікуйте смс від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Це підтверджує успішне оформлення.
- Повідомте роботодавцю про хворобу, вказавши номер лікарняного, який він зможе переглянути на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.