Как получить больничный дистанционно, напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного положения можно оформить временную нетрудоспособность на 5 календарных дней дистанционно,

– говорится в сообщении Минздрава.

Впрочем, если действие медицинского заключения о временной нетрудоспособности нужно продлить на период более 5 календарных дней, пациент обязательно должен явиться на прием к врачу.

Отметим, что эту норму также применили в пероид пандемии COVID-19, она позволяла врачу формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности без личного приема.

Как получить больничный дистанционно – алгоритм действия

Поэтому, чтобы получить медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) с признаками гриппа, ОРВИ или COVID-19 дистанционно, нужно:

Обратиться к врачу, позвонив ему; Врач, на основе полученной информации, откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Вы получите смс с номером МВТН от электронной системы здравоохранения. МВТН автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. Ожидайте смс от Пенсионного фонда с номером больничного. Это подтверждает успешное оформление. Сообщите работодателю о болезни, указав номер больничного, который он сможет посмотреть на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.