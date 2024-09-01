Как получить больничный дистанционно, напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного положения можно оформить временную нетрудоспособность на 5 календарных дней дистанционно,
– говорится в сообщении Минздрава.
Впрочем, если действие медицинского заключения о временной нетрудоспособности нужно продлить на период более 5 календарных дней, пациент обязательно должен явиться на прием к врачу.
Отметим, что эту норму также применили в пероид пандемии COVID-19, она позволяла врачу формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности без личного приема.
Как получить больничный дистанционно – алгоритм действия
Поэтому, чтобы получить медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) с признаками гриппа, ОРВИ или COVID-19 дистанционно, нужно:
- Обратиться к врачу, позвонив ему;
- Врач, на основе полученной информации, откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
- Вы получите смс с номером МВТН от электронной системы здравоохранения.
- МВТН автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд.
- Ожидайте смс от Пенсионного фонда с номером больничного. Это подтверждает успешное оформление.
- Сообщите работодателю о болезни, указав номер больничного, который он сможет посмотреть на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.