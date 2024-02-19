Чому люди обирають неправильний розмір взуття
Зручність є одним з основних критеріїв при виборі нової пари взуття. У цьому часто й полягає проблема – розуміння комфорту в кожної людини може бути різним.
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Наприклад, з дитинства у людини трохи спотворені уявлення про те, як має відчуватися взуття на нозі: вона звикла, що в деяких місцях тисне та натирає. І вже у дорослому віці продовжує орієнтуватися на свої дитячі спогади та не звертатиме уваги на дискомфорт – просто не знає, що може бути інакше.
Іноді неправильний вибір розміру взуття відбувається випадково. Наприклад, у магазині людина міряла взуття в тонких шкарпетках, а носитиме з більш щільними.
Чому розмір ноги може змінитися
З часом розмір ноги може змінюватися не тільки у дітей, а й у дорослих. Взуття може стати тісним із кількох причин:
- Збільшення маси тіла. Під тиском ваги стопа може стати довшою або ширшою. Це відбувається внаслідок зміни структури зв'язок та сухожилля.
- Вікові зміни. Наприклад, жировий прошарок, який пом'якшує вплив на нижнє склепіння стопи – забезпечує амортизацію, – з віком стає тоншим.
- Розвиток деформацій стопи – вальгусна деформація великого пальця, зміни форми пальців стопи.
- Вагітність, внаслідок якої відбувається розслаблення зв'язок стопи.
Зміни важко помітити, бо вони відбуваються поступово. День за днем людина адаптується до них. З цієї причини можна не звернути увагу на те, що взуття, в якому раніше було комфортно, не підходить.
Як підібрати взуття правильного розміру
Існує кілька лайфхаків, які можуть допомогти підібрати взуття потрібного вам розміру:
- Купуйте взуття в другій половині дня – до вечора, після навантаження, стопа може ставати трохи ширшою.
- Приміряйте взуття приблизно в тих шкарпетках, які носитимете. Наприклад, зимові черевики краще приміряти в щільніших вовняних шкарпетках.
- Вимірюйте довжину та ширину своїх стоп щоразу при покупці нового взуття – так ви точно помітите, якщо відбудуться якісь зміни.
- Походіть у взутті по магазину перед покупкою.
- Прикладайте устілку до стопи – так краще зрозуміти, підходить вам конфігурація взуття чи ні.
Чим небезпечний неправильний розмір взуття
Носіння невідповідного за розміром взуття може призвести до деформації пальців ніг, появи болючих відчуттів у стопах, формування натоптень, мозолів. Крім цього може виникати постійне почуття дискомфорту під час піших прогулянок.