Почему люди выбирают неправильный размер обуви

Удобство является одним из основных критериев при выборе новой пары обуви. В этом часто и заключается проблема – понимание комфорта у каждого человека может быть разным.

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Например, с детства у человека немного искаженные представления о том, как должна ощущаться обувь на ноге: он привык, что в некоторых местах давит и натирает. И уже во взрослом возрасте продолжает ориентироваться на свои детские воспоминания и не обращать внимания на дискомфорт – просто не знает, что может быть иначе.

Иногда неправильный выбор размера обуви происходит случайно. Например, в магазине человек мерил обувь в тонких носках, а будет носить с более плотными.

Почему размер ноги может измениться

Со временем размер ноги может меняться не только у детей, но и у взрослых. Обувь может стать тесной по нескольким причинам:

Увеличение массы тела. Под давлением веса стопа может стать длиннее или шире. Это происходит вследствие изменения структуры связок и сухожилий.

Возрастные изменения. Например, жировая прослойка, который смягчает воздействие на нижний свод стопы – обеспечивает амортизацию, – с возрастом становится тоньше.

Развитие деформаций стопы – вальгусная деформация большого пальца, изменения формы пальцев стопы.

Беременность, в результате которой происходит расслабление связок стопы.

Изменения трудно заметить, потому что они происходят постепенно. День за днем человек адаптируется к ним. По этой причине можно не обратить внимание на то, что обувь, в которой раньше было комфортно, не подходит.

Как подобрать обувь правильного размера

Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь подобрать обувь нужного вам размера:

Покупайте обувь во второй половине дня – к вечеру, после нагрузки, стопа может становиться немного шире. Примеряйте обувь примерно в тех носках, которые будете носить. Например, зимние ботинки лучше примерить в более плотных шерстяных носках. Измеряйте длину и ширину своих стоп каждый раз при покупке новой обуви – так вы точно заметите, если произойдут какие-то изменения. Походите в обуви по магазину перед покупкой. Прикладывайте стельку к стопе – так лучше понять, подходит вам конфигурация обуви или нет.

Чем опасен неправильный размер обуви

Ношение неподходящей по размеру обуви может привести к деформации пальцев ног, появлению болезненных ощущений в стопах, формированию натоптышей, мозолей. Кроме этого может возникать постоянное чувство дискомфорта во время пеших прогулок.