Если ужин был не слишком сытным и тяжелым, то обычно человек просыпается с легким чувством голода. Поэтому если после ужина на утро не хочется завтракать, это может быть сигналом, что вы переели накануне.

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Как не переедать на ночь

Это вредная привычка, потому что прием высококалорийной пищи вечером может повлечь нарушение сна или привести к увеличению веса, если человек превышает рекомендованную норму калорий в сутки. Поэтому специалисты советуют не переедать на ночь.

Вот что советуют диетологи, чтобы не хотелось есть на ночь:

Планировать питание и составлять меню на неделю. Если в течение дня есть разнообразную пищу и ориентироваться на чувство голода и сытости, маловероятно, что человек будет переедать ночью. Следить, чтобы в рационе было больше белка и клетчатки.

Высыпаться. Взрослым нужно спать 7 – 9 часов каждую ночь. Недостаток сна может нарушить метаболизм глюкозы и повлиять на гормоны, которые связаны с голодом, аппетитом и регуляцией массы тела. Когда человек спит слишком мало, он иногда путает усталость с голодом. Если хочется перекусить после сбалансированного ужина, это может говорить, что организму необходим отдых.

Не сидеть в гаджетах и перед телевизором во время еды. Если есть перед телевизором или сидеть в интернете во время еды, это отвлекает, и человек не замечает сколько съел, а сигналы сытости, которые идут в мозг, ослабляются.

Убедиться в чувстве голода. Лучше всего ориентироваться на сигналы своего тела, а не на эмоции. Иногда поздний прием пищи связан с усталостью, скукой или сонливостью. Поэтому лучше есть, когда чувствуете голод, и прекращать, когда насытились.

Если вы поужинали и исключили другие факторы, а голод все равно не уходит, можно перекусить. Для этого подойдет низкокалорийная закуска с высоким содержанием белка или клетчатки. Например, греческий йогурт или небольшая горсть орехов. Нужно есть медленно и не отвлекаться.

Если долго нет аппетита, это может быть симптомом заболевания или связано с приемом лекарств. Поэтому если вас беспокоит отсутствие голода, лучше обратиться к терапевту.