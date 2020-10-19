Суперкомп'ютер змоделював різні ситуація та визначив як можна провести час з друзями з найменшим ризиком зараження.

Результати дослідження Центру обчислювальних наук Рікена (Японія) публікує The Asahi Shimbun.

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Науковці переглянули три ключові сценарії: сидіти навпроти один одного, сидіти поруч і сидіти по діагоналі.

Вони змоделювали схему поширення крапель, коли четверо людей сидять навпроти один одного за двома об’єднаними столами, при цьому один з них розмовляє, дивлячись на обличчя іншого близько хвилини. Кожен стіл був стандартного розміру – 60 сантиметрів.

Як не заразитися спілкуючись з друзями

Коли людина розмовляє, близько 5% крапель, які вона видихає, досягають співрозмовника, але мікрокрапельки також поширюється на інших людей за столом. Найгірша позиція – це поруч зі своїм партнером по обідньому столу. Співрозмовник поруч отримує в п'ять разів більше крапель, які видихає людина.

Найкращі результати були при сидінні навскоси один навпроти одного. Коли людина розмовляла з кимось, хто сидів по діагоналі через стіл, приблизно на 75% менше крапель доходило до неї від партнера, у порівнянні з попереднім сценарієм.

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За словами науковців, заклади харчування можуть зменшити ризик контакту з краплями інших людей, лише гарантуючи, що вони не повертатимуться в бік, щоб поговорити один з одним, коли вони сидять поруч за стійкою ресторану.

Вони запропонували ресторанам встановлювати дзеркала перед гостями, щоб вони могли безпечно спілкуватися між собою.