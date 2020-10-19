Суперкомпьютер смоделировал различные ситуация и определил как можно провести время с друзьями с наименьшим риском заражения.

Результаты исследования Центра вычислительных наук Рикен (Япония) публикует The Asahi Shimbun.

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Ученые пересмотрели три ключевых сценария: сидеть напротив друг друга, сидеть рядом и сидеть по диагонали.

Они смоделировали схему распространения капель, когда четыре человека сидят напротив друг друга за двумя объединенными столами, при этом один из них говорит, глядя на лицо другого около минуты. Каждый был стандартного размера – 60 сантиметров.

Как не заразиться общаясь с друзьями

Когда человек говорит, около 5% капель, которые он выдыхает, достигают собеседника, но микрокапли также распространяются на других людей за столом. Худшая позиция – это рядом со своим партнером по обеденному столу. Собеседник рядом получает в пять раз больше капель, которые выдыхает человек.

Наилучшие результаты были при сидении наискосок друг напротив друга. Когда человек разговаривал с кем-то, кто сидел по диагонали через стол, примерно на 75% меньше капель доходило до него от партнера, по сравнению с предыдущим сценарием.

Как уменьшить возможность заражения коронавирусом

По словам ученых, заведения питания могут уменьшить риск контакта с каплями других людей, только гарантируя, что они не будут поворачиваться в сторону, чтобы поговорить друг с другом, когда они сидят рядом за стойкой ресторана.

Они предложили ресторанам устанавливать зеркала перед гостями, чтобы они могли безопасно общаться между собой.