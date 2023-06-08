Науковці з Копенгагенського університету залучили до дослідження 176 осіб у віці 100 років і старше, що живуть у Японії, і виявили, що вони мали "унікальну" комбінацію кишкових бактерій.

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Вчені переконані, що тривалість життя повністю залежить від стану здоров'я кишківника. Певні бактерії можуть сприятливо впливати на кишкову флору і, отже, на здоров'я.

Попереднє дослідження показало, що кишкові бактерії старих японців виробляють абсолютно нові молекули, які роблять їх стійкими до патогенних мікроорганізмів, що викликають хвороби,

– сказав керівник дослідження доктор Йоахім Йохансен.

За його словами, якщо "кишківник краще захищений від інфекції, то, ймовірно, це одна з причин, через яку люди живуть довше".

Японські довгожителі також мали величезну різноманітність як бактерій, так і бактеріальних вірусів у кишківнику.

Висока мікробна різноманітність зазвичай пов'язана зі здоровим мікробіомом кишківника. І ми очікуємо, що люди зі здоровим кишковим мікробіомом будуть краще захищені від хвороб, пов'язаних зі старінням,

– додали вчені.

Останні наукові дослідження вказують, що тривалість життя і справді значною мірою залежить від різноманітності бактерій, які беруть участь у боротьбі з поширеними захворюваннями.

Використовуючи спеціально створений алгоритм, дослідникам вдалося скласти карту кишкових бактерій та бактеріальних вірусів.