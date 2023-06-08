Ученые из Копенгагенского университета привлекли к исследованию 176 человек в возрасте 100 лет и старше, живущих в Японии, и обнаружили, что они имели "уникальную" комбинацию кишечных микробов.

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Ученые уверены, что продолжительность жизни полностью зависит от состояния здоровья кишечника. Определенные бактерии могут оказывать благоприятное воздействие на кишечную флору и, следовательно, на здоровье.

Предыдущее исследование показало, что кишечные бактерии старых японцев производят совершенно новые молекулы, делающие их устойчивыми к вызывающим болезни патогенным микроорганизмам.

– сказал руководитель исследования доктор Йоахим Йохансен.

По его словам, если "кишечник лучше защищен от инфекции, то, вероятно, это одна из причин, по которой люди живут дольше".

Японские долгожители также обладали огромным разнообразием как бактерий, так и бактериальных вирусов в кишечнике.

Высокое микробное разнообразие обычно связано со здоровым микробиомом кишечника. И мы ожидаем, что люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением.

– добавили ученые.

Последние научные исследования показывают, что продолжительность жизни действительно в значительной степени зависит от разнообразия бактерий, участвующих в борьбе с распространенными заболеваниями.

Используя специально созданный алгоритм, исследователям удалось составить карту кишечных бактерий и бактериальных вирусов.