Ехінацея

Експерти Кокрейнівської співпраці, які робили огляд майже 5000 пацієнтів, вирішили, що рослина не допомагає при профілактиці та лікуванні ГРВІ. Також ехінацея не показала своєї ефективності проти бактерій та грибів.

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Зазначимо, що на тлі прийому рослини у вигляді добавок у людей часто виникають побічні реакції. Ехінацея може спричинити нудоту, блювання, оніміння язика, запаморочення та дезорієнтацію, у поодиноких випадках – запалення печінки.

Часник

Користь часнику не доведено. В альтернативній медицині його використовують для лікування застуди, високого кров'яного тиску, ішемічної хвороби серця та грибкових інфекцій. Однак наукових підтверджень цього немає.

Але якщо вам подобається їсти часник і у вас немає проблем зі шлунком, то його можна додавати в страви в натуральному вигляді або приправи. Зазначимо, що часник у формі добавок, приправ або в натуральному вигляді не рекомендується вживати часто або у великих дозах без консультації лікаря людям, які постійно приймають деякі ліки, наприклад варфарин, протизаплідні, препарати для лікування ВІЛ та СНІДу, а також нестероїдні протизапальні засоби. аспірин, ібупрофен, диклофенак).

Олія чайного дерева

Така олія вважається токсичною при потраплянні всередину. Можуть виникнути серйозні побічні ефекти, включаючи плутанину свідомості, відсутність м'язового контролю чи координацію рухів.

Більшість людей можуть наносити його на шкіру без проблем, але потрібно розуміти, що існує ризик побічних ефектів: наприклад, подразнення шкіри, висипу або дерматиту, сверблячки, почервоніння, сухість, відчуття опіку. Олію чайного дерева не можна використовувати при екземі.

Хрін

Корінь хрону деякі помилково вважають природним антибіотиком. У традиційній медицині він використовується для лікування інфекцій легень та сечовивідних шляхів, запалення суглобів та тканин, зменшення болю від радикуліту. Однак немає жодних клінічних доказів терапевтичного використання хрону.

Серед побічних ефектів подразнення слизової оболонки рота, шлунка та кишечника, почервоніння та висипання, кривава блювота та діарея при передозуванні.