Перша допомога людині, яка тоне
Передусім, найголовніше – переконайтеся, що допомога іншим не ставить під загрозу ваше життя. Якщо ви не впевнені в своїх силах, покличте на допомогу інших людей або екстрені медичні служби.
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Якщо ви витягли людину з води і вона не реагує, негайно викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 та виконайте наступні кроки:
Перевірте, чи дихає потерпілий, використовуючи метод "чую, бачу, відчуваю". Прислухайтеся до дихання ("чую"), спостерігайте за рухом грудної клітки ("бачу") та відчуйте потік повітря, наблизивши щоку до рота постраждалого ("відчуваю").
Якщо є ознаки дихання:
- Покладіть людину на спину на рівну тверду поверхню.
- Обережно розігніть шию потерпілого, забезпечте вільний прохід повітря шляхом підняття нижньої щелепи (якщо немає підозри на травму хребта).
- Очистіть рот від видимих сторонніх предметів, таких як бруд чи пісок.
Якщо потерпілий НЕ дихає, виконайте 5 "рятувальних вдихів":
- Затисніть ніс постраждалого і зробіть вдих повітря в його рот до того, як грудна клітина підніметься (якщо є можливість, використовуйте бар'єрний пристрій, такий як маска-плівка або маска-клапан).
- Повторіть цей процес 5 разів.
- Для немовлят можна проводити штучне дихання, вдуваючи повітря в рот і ніс одночасно.
Перевірте, чи з'явилося дихання. Якщо ні, почніть виконувати натискання на грудну клітку:
- Покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки потерпілого.
- Випряміть руки в ліктях і натисніть на грудну клітку вагою свого тіла.
- Виконайте 30 натискань.
- Повторіть два рятувальних вдихи.
Дочекайтесь медиків
Продовжуйте цей цикл "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медичних працівників або до того моменту, коли потерпілий почне дихати самостійно. Якщо постраждала дитина, виконуйте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.
Якщо вам не доступний бар'єрний пристрій і ви не можете здійснювати штучні вдихи "рот до рота", продовжуйте тільки натискання на грудну клітку.
Ніколи не залишайте постраждалого без нагляду. При можливості накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медичних працівників.