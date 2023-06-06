Первая помощь тонущему человеку
Прежде всего, самое главное – убедитесь, что помощь другим не ставит под угрозу вашу жизнь. Если вы не уверены в своих силах, призовите на помощь других людей или экстренные медицинские службы.
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Если вы извлекли человека из воды и он не реагирует, немедленно вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и выполните следующие шаги:
Проверьте, дышит ли пострадавший, используя метод "слышу, вижу, чувствую". Прислушивайтесь к дыханию ("слышу"), наблюдайте за движением грудной клетки ("вижу") и ощутите поток воздуха, приблизив щеку ко рту пострадавшего ("чувствую").
Если есть признаки дыхания:
- Уложите человека на спину на ровную твердую поверхность.
- Осторожно разогните шею потерпевшего, обеспечьте свободный проход воздуха путем поднятия нижней челюсти (если нет подозрения на травму позвоночника).
- Очистите рот от видимых посторонних предметов, таких как грязь или песок.
Если пострадавший не дышит, выполните 5 "спасательных вдохов":
- Зажмите нос пострадавшего и сделайте вдох воздуха в его рот до того, как грудная клетка поднимется (если есть возможность, используйте барьерное устройство, такое как маска-пленка или маска-клапан).
- Повторите этот процесс 5 раз.
- Для грудных детей можно проводить искусственное дыхание, вдувая воздух в рот и нос одновременно.
Проверьте, появилось ли дыхание. Если нет, начните выполнять нажатие на грудную клетку:
- Положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки потерпевшего.
- Выпрямите руки в локтях и нажмите на грудную клетку тяжестью своего тела.
- Выполните 30 нажатий.
- Повторите два спасательных вдоха.
Дождитесь медиков
Продолжайте этот цикл "30 нажатий - 2 вдоха" до прибытия медицинских работников или до того момента, когда пострадавший начнет дышать самостоятельно. Если ребенок пострадал, выполняйте реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.
Если вам не доступно барьерное устройство и вы не можете производить искусственные вдохи "рот в рот", продолжайте только нажатие на грудную клетку.
Никогда не оставляйте пострадавшего без присмотра. При возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медицинских работников.