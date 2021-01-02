Як допомогти людині при панічних атаках: важливі поради від психологині
Панічні атаки – це неконтрольоване явище, що супроводжується різноманітними вегетативними симптомами. Що робити, якщо поруч із вами людина, в якої сталась панічна атака – читайте в матеріалі
Лікарка-психіатр Роксолана Федець розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, як допомогти людині з панічними атаками.
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Що таке панічні атаки
Панічні атаки – це повторні епізоди посиленого відчуття дискомфорту, страху або тривоги. Вони супроводжуються різними вегетативними симптомами. Виникає й розвивається раптово та досягає свого піку протягом 10 – 15 хвилин. Панічні атаки неконтрольовані та непередбачувані для людини, тобто не пов'язані напряму з явною стресовою ситуацією.
Панічні атаки виникають раптово / Фото pexels
Симптоми панічної атаки
Для того, щоб діагностувати "панічні атаки" потрібно мінімум 4 з нижченаведених симптомів:
- страх смерті;
- страх втратити контроль над своїми діями;
- посилене серцебиття;
- відчуття нестачі повітря або ж прискорене дихання;
- пітливість;
- оніміння кінцівок;
- відчуття нереальності свого тіла та/або довколишнього світу;
- запаморочення;
- страх втратити свідомість;
- відчуття тремтіння, ознобу;
- нудота;
- діарея;
- біль в животі або в грудях.
Що робити при симптомах ПА
Якщо ви помітили в себе чи близьких симптоми панічних атак, то необхідно звернутись до лікаря-психіатра. Залежно від ступенів вираженості ПА, буде призначено лікування.
Чи можна вилікувати панічні атаки?
- Легкі форми можна лікувати лише психотерапевтично.
- Середній ступінь важкості та важкі – фармакологічно та психотерапевтично.
Важливо не обирати виключно фармакологічний підхід. Бо симптоматика – зникне, але "корінь проблеми" залишиться незмінним, і при несприятливих умовах може бути рецидив захворювання,
– зазначає психологиня.
Як допомогти людині, котра відчуває ПА?
Спочатку необхідно нормалізувати дихання
Існує багато різних дихальних вправ. Їх потрібно робити разом із тим, кому ви допомагаєте.
Повторюйте всі вправи разом / Фото irinin.com
Варіанти дихальних вправ
- Вдихаємо носом глибоко та повільно видихаємо ротом. Видих повільніший, ніж вдих.
- При видиху видаємо гортанний звук: "омммммм", адже залучення вагусного нерва добре сприяє заспокоєнню.
- Для цієї вправи потрібна вода. Вдихаємо, робимо ковток води та після цього повільно видихаємо.
- Можна подихати у паперовий пакет, а якщо такого немає – скласти руки хаткою біля рото-носової області і подихати в хатці.
Приверніть увагу людини до реальності, техніка "тут і тепер"
- Наприклад, можна порахувати скільки зелених предметів є навколо, скільки круглих, скільки м'яких, тощо. Головне, робіть це разом.
- Ще дієвий спосіб: дайте в руки якийсь предмет і попросіть розповісти про те, який він має вигляд чи який він на дотик.
Якщо ви перебуваєте в закритому просторі – краще буде відчинити вікно для доступу свіжого повітря. Також можна запропонувати вмите обличчя холодною водою.
Не залишайте людину на самоті, допоки не будете впевненими, що ПА завершилась,
– зауважила Роксолана Федець.
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