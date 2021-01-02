Панічні атаки – це неконтрольоване явище, що супроводжується різноманітними вегетативними симптомами. Що робити, якщо поруч із вами людина, в якої сталась панічна атака – читайте в матеріалі

Лікарка-психіатр Роксолана Федець розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, як допомогти людині з панічними атаками.

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Що таке панічні атаки

Панічні атаки – це повторні епізоди посиленого відчуття дискомфорту, страху або тривоги. Вони супроводжуються різними вегетативними симптомами. Виникає й розвивається раптово та досягає свого піку протягом 10 – 15 хвилин. Панічні атаки неконтрольовані та непередбачувані для людини, тобто не пов'язані напряму з явною стресовою ситуацією.



Панічні атаки виникають раптово / Фото pexels

Симптоми панічної атаки

Для того, щоб діагностувати "панічні атаки" потрібно мінімум 4 з нижченаведених симптомів:

страх смерті;

страх втратити контроль над своїми діями;

посилене серцебиття;

відчуття нестачі повітря або ж прискорене дихання;

пітливість;

оніміння кінцівок;

відчуття нереальності свого тіла та/або довколишнього світу;

запаморочення;

страх втратити свідомість;

відчуття тремтіння, ознобу;

нудота;

діарея;

біль в животі або в грудях.

Ці симптоми можуть тривати від декількох хвилин до декількох годин; Частота проявів: від 1 – 2 разів на місяць до декілька разів на день.

Що робити при симптомах ПА

Якщо ви помітили в себе чи близьких симптоми панічних атак, то необхідно звернутись до лікаря-психіатра. Залежно від ступенів вираженості ПА, буде призначено лікування.

Чи можна вилікувати панічні атаки?

Легкі форми можна лікувати лише психотерапевтично.

можна лікувати лише психотерапевтично. Середній ступінь важкості та важкі – фармакологічно та психотерапевтично.

Важливо не обирати виключно фармакологічний підхід. Бо симптоматика – зникне, але "корінь проблеми" залишиться незмінним, і при несприятливих умовах може бути рецидив захворювання,

– зазначає психологиня.

Як допомогти людині, котра відчуває ПА?

Спочатку необхідно нормалізувати дихання

Існує багато різних дихальних вправ. Їх потрібно робити разом із тим, кому ви допомагаєте.



Повторюйте всі вправи разом / Фото irinin.com

Варіанти дихальних вправ

Вдихаємо носом глибоко та повільно видихаємо ротом. Видих повільніший, ніж вдих. При видиху видаємо гортанний звук: "омммммм", адже залучення вагусного нерва добре сприяє заспокоєнню. Для цієї вправи потрібна вода. Вдихаємо, робимо ковток води та після цього повільно видихаємо. Можна подихати у паперовий пакет, а якщо такого немає – скласти руки хаткою біля рото-носової області і подихати в хатці.

Приверніть увагу людини до реальності, техніка "тут і тепер"

Наприклад, можна порахувати скільки зелених предметів є навколо, скільки круглих, скільки м'яких, тощо. Головне, робіть це разом.

Ще дієвий спосіб: дайте в руки якийсь предмет і попросіть розповісти про те, який він має вигляд чи який він на дотик.

Запам'ятайте, ваші питання та фрази мають бути максимально короткими і зрозумілими. Вони мають звучати спокійним і впевненим голосом.

Якщо ви перебуваєте в закритому просторі – краще буде відчинити вікно для доступу свіжого повітря. Також можна запропонувати вмите обличчя холодною водою.

Не залишайте людину на самоті, допоки не будете впевненими, що ПА завершилась,

– зауважила Роксолана Федець.