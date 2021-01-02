Панические атаки – это неконтролируемое явление, сопровождающееся разнообразными вегетативными симптомами. Что делать, если рядом с вами человек, у которого произошла паническая атака – читайте в материале

Врач-психиатр Роксолана Федец рассказала на своей странице в инстаграме, как помочь человеку с паническими атаками.

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Что такое панические атаки

Панические атаки – это повторные эпизоды усиленного ощущения дискомфорта, страха или тревоги. Они сопровождаются различными вегетативными симптомами. Возникают и развиваются внезапно и достигает своего пика в течение 10–15 минут. Панические атаки неконтролируемы и непредсказуемы для человека, то есть не связаны напрямую с явной стрессовой ситуацией.

Панические атаки возникают внезапно / Фото pexels

Симптомы панической атаки

Для того, чтобы диагностировать "панические атаки" нужно минимум 4 из следующих симптомов:

страх смерти;

страх потерять контроль над своими действиями;

усиленное сердцебиение;

ощущение нехватки воздуха или же учащенное дыхание;

потливость;

онемение конечностей;

ощущение нереальности своего тела и/или окружающего мира;

головокружение;

страх потерять сознание;

ощущение дрожи, озноба;

тошнота;

диарея;

боль в животе или в груди.

Эти симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов; Частота проявлений: от 1–2 раз в месяц до несколько раз в день.

Что делать при симптомах ПА

Если вы заметили у себя или близких симптомы панических атак, то необходимо обратиться к врачу-психиатру. В зависимости от степени выраженности ПА будет назначено лечение.

Можно ли вылечить панические атаки?

Легкие формы можно лечить только психотерапевтически.

можно лечить только психотерапевтически. Средняя степень тяжести и тяжелые – фармакологически и психотерапевтически.

Важно не выбирать исключительно фармакологический подход. Ведь симптоматика – исчезнет, но "корень проблемы" останется неизменным, и при неблагоприятных условиях может быть рецидив заболевания,

– отмечает психолог.

Как помочь человеку, у которого ПА?

Сначала необходимо нормализовать дыхание

Существует много различных дыхательных упражнений. Их нужно делать вместе с тем, кому вы помогаете.

Повторяйте все упражнения вместе / Фото irinin.com

Варианты дыхательных упражнений

Вдыхаем носом глубоко и медленно выдыхаем ртом. Выдох медленнее, чем вдох. При выдохе издаем гортанный звук: "омммммм", ведь вовлечение вагусного нерва хорошо способствует успокоению. Для этого упражнения нужна вода. Вдыхаем, делаем глоток воды и после этого медленно выдыхаем. Можно подышать в бумажный пакет, а если такового нет – сложить руки домиком и подышать в ладони.

Привлеките внимание человека к реальности, техника "здесь и сейчас"

Например, можно посчитать сколько зеленых предметов есть вокруг, сколько круглых, сколько мягких, и тому подобное. Главное, делайте это вместе.

Еще действенный способ: дайте в руки какой-то предмет и попросите рассказать о том, как он выглядит и какой на ощупь.

Запомните, ваши вопросы и фразы должны быть максимально короткими и понятными. Они должны звучать спокойным и уверенным голосом.

Если вы находитесь в закрытом пространстве – лучше будет открыть окно для доступа свежего воздуха. Также можно предложить умыть лицо холодной водой.

Не оставляйте человека в одиночестве, пока не будете уверенными, что ПА прошла,

– заметила Роксолана Федец.