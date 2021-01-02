Как помочь человеку при панических атаках: важные советы от психолога
Панические атаки – это неконтролируемое явление, сопровождающееся разнообразными вегетативными симптомами. Что делать, если рядом с вами человек, у которого произошла паническая атака – читайте в материале
Врач-психиатр Роксолана Федец рассказала на своей странице в инстаграме, как помочь человеку с паническими атаками.
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Что такое панические атаки
Панические атаки – это повторные эпизоды усиленного ощущения дискомфорта, страха или тревоги. Они сопровождаются различными вегетативными симптомами. Возникают и развиваются внезапно и достигает своего пика в течение 10–15 минут. Панические атаки неконтролируемы и непредсказуемы для человека, то есть не связаны напрямую с явной стрессовой ситуацией.
Панические атаки возникают внезапно / Фото pexels
Симптомы панической атаки
Для того, чтобы диагностировать "панические атаки" нужно минимум 4 из следующих симптомов:
- страх смерти;
- страх потерять контроль над своими действиями;
- усиленное сердцебиение;
- ощущение нехватки воздуха или же учащенное дыхание;
- потливость;
- онемение конечностей;
- ощущение нереальности своего тела и/или окружающего мира;
- головокружение;
- страх потерять сознание;
- ощущение дрожи, озноба;
- тошнота;
- диарея;
- боль в животе или в груди.
Что делать при симптомах ПА
Если вы заметили у себя или близких симптомы панических атак, то необходимо обратиться к врачу-психиатру. В зависимости от степени выраженности ПА будет назначено лечение.
Можно ли вылечить панические атаки?
- Легкие формы можно лечить только психотерапевтически.
- Средняя степень тяжести и тяжелые – фармакологически и психотерапевтически.
Важно не выбирать исключительно фармакологический подход. Ведь симптоматика – исчезнет, но "корень проблемы" останется неизменным, и при неблагоприятных условиях может быть рецидив заболевания,
– отмечает психолог.
Как помочь человеку, у которого ПА?
Сначала необходимо нормализовать дыхание
Существует много различных дыхательных упражнений. Их нужно делать вместе с тем, кому вы помогаете.
Повторяйте все упражнения вместе / Фото irinin.com
Варианты дыхательных упражнений
- Вдыхаем носом глубоко и медленно выдыхаем ртом. Выдох медленнее, чем вдох.
- При выдохе издаем гортанный звук: "омммммм", ведь вовлечение вагусного нерва хорошо способствует успокоению.
- Для этого упражнения нужна вода. Вдыхаем, делаем глоток воды и после этого медленно выдыхаем.
- Можно подышать в бумажный пакет, а если такового нет – сложить руки домиком и подышать в ладони.
Привлеките внимание человека к реальности, техника "здесь и сейчас"
- Например, можно посчитать сколько зеленых предметов есть вокруг, сколько круглых, сколько мягких, и тому подобное. Главное, делайте это вместе.
- Еще действенный способ: дайте в руки какой-то предмет и попросите рассказать о том, как он выглядит и какой на ощупь.
Если вы находитесь в закрытом пространстве – лучше будет открыть окно для доступа свежего воздуха. Также можно предложить умыть лицо холодной водой.
Не оставляйте человека в одиночестве, пока не будете уверенными, что ПА прошла,
– заметила Роксолана Федец.
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