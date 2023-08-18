Імовірно, ця тенденція пов'язана зі змінами в культурі та громадській думці, такої думки дійшли швейцарські вчені. І як показали результати нового дослідження, – не дарма.

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Чоловіки почали турбуватись про своє здоров'я

Зазначають, що молоде покоління розуміє турботу про здоров'я як важливий аспект свого життя та інвестицію в майбутнє. Звісно, що ця тенденція сформувалась завдяки великому доступу до інформації про здоровий спосіб життя та під впливом соціальних медіа.

Дослідники фіксують, що молоді чоловіки часто звертаються до різних джерел, як–от онлайн–ресурси та додатки для фітнесу, щоб отримати поради щодо здорового способу життя та підтримку у своїх зусиллях.

Як фізична активність вбереже чоловіків від раку

Дослідники виявили, що порівняно з людьми з низькою кардіореспіраторною підготовкою у любителів спорту:

на 19% – менша ймовірність розвитку раку голови та шиї

на 39% – раку стравоходу

на 21% знижується ризик раку шлунка

на 40% – раку печінки

на 18% – менший шанс роздобути рак кишечника

на 5% – менша ймовірність розвитку раку прямої кишки

на 20% – зустрічається рак нирки

на 42% – нижча ймовірність розвитку раку легенів

на 12% – менша ймовірність розвитку раку підшлункової залози.

У дослідженні зазначають. що ці дані можуть бути використані під час розроблення політики в галузі суспільної охорони здоров'я, що ще більше посилить стимул для популяризації здорової фізичної активності.

Результати були отримані за підсумками аналізу медкарт пацієнтів з 1968 по 2005 рік.