Вероятно, эта тенденция связана с изменениями в культуре и общественном мнении, к такому мнению пришли швейцарские ученые. И как показали результаты нового исследования, – не зря.

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Мужчины начали беспокоиться о своем здоровье

Отмечают, что молодое поколение понимает заботу о здоровье как важном аспекте своей жизни и инвестиции в будущее. Естественно, эта тенденция сформировалась благодаря большому доступу к информации о здоровом образе жизни и под влиянием социальных медиа.

Исследователи фиксируют, что молодые мужчины часто обращаются к разным источникам, например онлайн-ресурсы и приложения для фитнеса, чтобы получить советы по здоровому образу жизни и поддержку в своих усилиях.

Как физическая активность убережет мужчин от рака

Исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми с низким кардиореспираторной подготовкой у любителей спорта:

на 19% – меньшая вероятность развития рака головы и шеи

на 39% – рака пищевода

на 21% снижается риск рака желудка

на 40% – рака печени

на 18% – меньший шанс раздобыть рак кишечника

на 5% – меньшая вероятность развития рака прямой кишки

на 20% – встречается рак почки

на 42% – низкая вероятность развития рака легких

на 12% – меньшая вероятность развития рака поджелудочной железы.

В исследовании отмечают. что эти данные могут быть использованы при разработке политики в области общественного здравоохранения, что еще больше усилит стимул для популяризации здоровой физической активности.

Результаты были получены по итогам анализа медкарт пациентов с 1968 по 2005 год.