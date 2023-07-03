Багато ІПСШ не мають явних симптомів. Спосіб дізнатися точно, чи є вони у вас один – зробити аналіз на приховані інфекції. Регулярно проходити такі дослідження потрібно не всім, лише людям у групі ризику.

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Кому потрібно регулярно перевірятись на ІПСШ

Згідно з міжнародними рекомендаціями, до неї входять ті, хто:

вже мали ІПСШ у минулому;

займаються сексом без презервативу із новими партнерами;

перебувають у відкритих відносинах: коли постійний партнер займається сексом з іншими;

займаються груповим сексом;

мають ВІЛ-позитивний статус;

вживають наркотики внутрішньовенно або через ніс – заразитися можна лише через предмети загального користування;

працюють у сфері секс-послуг.

Базові аналізи на ІПСШ включають збудників гонореї, хламідіозу, трихомоніазу і мікоплазмозу (Mycoplasma genitalium).

Не всі тести потрібні

У приватних клініках і лабораторіях аналізами на приховані інфекції називають кількість тестів, що зашкалює, на всі мікроорганізми статевих органів — не тільки на патогенні, а й на нейтральні та умовно-патогенні організми, які спокійно живуть і лікування не вимагають. Серед них Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum, цитомегаловірус та вірус папіломи людини 6 та 11 типів з низьким онкогенним ризиком.

Комплексні тести на 12 ІПСШ відразу обов'язково щось знайдуть, тому що наша мікрофлора не стерильна. Але лікувати умовно-патогенні організми без симптомів не потрібно. Навпаки, препарати можуть порушити звичне співвідношення мікроорганізмів у піхві.

Якщо є відчуття, що гінеколог нав'язує непотрібні аналізи, не соромтесь запитати, чим кожен з них допоможе в діагностиці та лікуванні. Туманні формулювання, ультимативне "треба" чи відсутність фактів – привід звернутися до думки іншого фахівця.