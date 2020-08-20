Усім знайомий смак дитинства – це домашні закрутки. Щосезону українці консервують овочі, фрукти, варення, салати, соки. Господині думають, що їхня консервація може зберігатися роками. Втім для кожного такого домашнього продукту є свій термін зберігання.

Детальніше про те, що шкідливого чи корисного є в домашніх закрутках, як правильно зберігати консервації і коли продукти стають непридатними до вживання – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Терміни зберігання домашніх закруток

Солоні чи мариновані домашні гриби варто з'їсти протягом пів року з моменту консервування. Ягоди з кісточками – вишні, черешні, сливи, абрикоси – у закритому стані безпечно зберігати не більше, ніж 6 місяців.

Натомість закручені огірки зберігати можна до року – не більше. Такий термін придатності також у домашніх помідорів, томатного соку, перцю, кабачкової та баклажанної ікри, салатів та варення.

Тобто, вони є безпечними до наступного сезону.



Різні овочеві салати можна зберігати не більше, ніж рік / Фото Смачно24

Якщо після відкриття банки ви побачите плісняву всередині, навіть попри незакінчений термін придатності, потрібно одразу викидати закрутку. Пліснява – ознака того, що продукт зіпсувався.

Під час приготування домашніх закруток дуже важко дотримуватись абсолютної стерильності. Цукор як консервант не може повністю убезпечити від псування.

Довідка. Експерти наголошують, що зняття плісняви, переварювання варення та будь-які інші маніпуляції не рятують від бактерій, які вже почали там розмножуватись.

Коментар дієтолога

Дієтолог Галина Слобода-Яхотенко розповіла, що не варто повністю виключати з раціону консервовані овочі. Хоча є поширеною думка, що консервації не містять у складі ніяких вітамінів, мікроелементів. Тобто, такі продукти не варті уваги.

Так, вітамін С справді втрачається під час термічної обробки. Однак такі мікроелементи, як кальцій і магній зберігаються,

– пояснила вона.

За її словами, взимку, коли недостатньо свіжих овочів, можна урізноманітнити свій раціон додаванням квашених чи консервованих огірків.

І відзначила, що віддала перевагу саме квашеним. Оскільки квашені продукти піддаються природній ферментації бактеріями. Тож це – хороший пробіотичний засіб, корисний для кишківника. "Тому квашена капуста взимку – це номер 1 і має бути однозначно в раціоні", – додала дієтолог.

Чи корисно їсти варення

Галина Слобода-Яхотенко зауважила, що основна шкода варення – це надмірна кількість цукру в ньому. Але це є хорошою альтернативою магазинним солодощам.

Якщо ми їмо варення – чітко розуміємо, що саме входить до його складу і можемо контролювати кількість спожитого цукру,

– розповіла вона.

Крім цього, при застуді це може мати свої корисні властивості. Оскільки зазвичай під час хвороби люди втрачають апетит. Відтак щоб якось підживити організм енергією, варення з малини буде ефективним способом.

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Дієтолог також наголосила, що такі продукти варто відмірювати чайними ложками, а не столовими. Зокрема, споживання варення протипоказано людям з:

цукровим діабетом;

метаболічним синдромом;

зайвою вагою.

Дієтолог розповіла про корисні та шкідливі властивості домашньої консервації: відео