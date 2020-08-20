Вся правда про домашню консервацію: скільки зберігати улюблені закрутки
Усім знайомий смак дитинства – це домашні закрутки. Щосезону українці консервують овочі, фрукти, варення, салати, соки. Господині думають, що їхня консервація може зберігатися роками. Втім для кожного такого домашнього продукту є свій термін зберігання.
Детальніше про те, що шкідливого чи корисного є в домашніх закрутках, як правильно зберігати консервації і коли продукти стають непридатними до вживання – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Терміни зберігання домашніх закруток
Солоні чи мариновані домашні гриби варто з'їсти протягом пів року з моменту консервування. Ягоди з кісточками – вишні, черешні, сливи, абрикоси – у закритому стані безпечно зберігати не більше, ніж 6 місяців.
Натомість закручені огірки зберігати можна до року – не більше. Такий термін придатності також у домашніх помідорів, томатного соку, перцю, кабачкової та баклажанної ікри, салатів та варення.
Тобто, вони є безпечними до наступного сезону.
Різні овочеві салати можна зберігати не більше, ніж рік / Фото Смачно24
Якщо після відкриття банки ви побачите плісняву всередині, навіть попри незакінчений термін придатності, потрібно одразу викидати закрутку. Пліснява – ознака того, що продукт зіпсувався.
Під час приготування домашніх закруток дуже важко дотримуватись абсолютної стерильності. Цукор як консервант не може повністю убезпечити від псування.
Коментар дієтолога
Дієтолог Галина Слобода-Яхотенко розповіла, що не варто повністю виключати з раціону консервовані овочі. Хоча є поширеною думка, що консервації не містять у складі ніяких вітамінів, мікроелементів. Тобто, такі продукти не варті уваги.
Так, вітамін С справді втрачається під час термічної обробки. Однак такі мікроелементи, як кальцій і магній зберігаються,
– пояснила вона.
За її словами, взимку, коли недостатньо свіжих овочів, можна урізноманітнити свій раціон додаванням квашених чи консервованих огірків.
І відзначила, що віддала перевагу саме квашеним. Оскільки квашені продукти піддаються природній ферментації бактеріями. Тож це – хороший пробіотичний засіб, корисний для кишківника. "Тому квашена капуста взимку – це номер 1 і має бути однозначно в раціоні", – додала дієтолог.
Чи корисно їсти варення
Галина Слобода-Яхотенко зауважила, що основна шкода варення – це надмірна кількість цукру в ньому. Але це є хорошою альтернативою магазинним солодощам.
Якщо ми їмо варення – чітко розуміємо, що саме входить до його складу і можемо контролювати кількість спожитого цукру,
– розповіла вона.
Крім цього, при застуді це може мати свої корисні властивості. Оскільки зазвичай під час хвороби люди втрачають апетит. Відтак щоб якось підживити організм енергією, варення з малини буде ефективним способом.
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Дієтолог також наголосила, що такі продукти варто відмірювати чайними ложками, а не столовими. Зокрема, споживання варення протипоказано людям з:
- цукровим діабетом;
- метаболічним синдромом;
- зайвою вагою.
Дієтолог розповіла про корисні та шкідливі властивості домашньої консервації: відео