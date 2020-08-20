Всем знакомый вкус детства – это домашние закрутки. Каждый сезон украинцы консервируют овощи, фрукты, варенье, салаты, соки. Хозяйки думают, что их консервация может храниться годами. Впрочем для каждого такого домашнего продукта есть свой срок хранения.

Подробнее о том, что вредного или полезного есть в домашних закрутках, как правильно хранить консервации и когда продукты становятся непригодными к употреблению – читайте в материале 24 канала.

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Сроки хранения домашних закруток

Соленые или маринованные домашние грибы стоит съесть в течение полугода с момента консервирования. Ягоды с косточками – вишни, черешни, сливы, абрикосы – в закрытом состоянии безопасно хранить не более 6 месяцев.

Зато закрученные огурцы хранить можно до года – не больше. Такой срок годности также у домашних помидоров, томатного сока, перца, кабачковой и баклажанной икры, салатов и варенья.

То есть, они безопасны до следующего сезона.

Различные овощные салаты можно хранить не более, чем год / Фото Смачно24

Если после открытия банки вы увидите плесень внутри, даже несмотря на незаконченный срок годности, нужно сразу выбрасывать закрутку. Плесень – признак того, что продукт испортился.

Во время приготовления домашних закруток очень трудно соблюдать абсолютную стерильность. Сахар как консервант не может полностью обезопасить от порчи.

Справка. Эксперты отмечают, что снятие плесени, переваривание варенья и любые другие манипуляции не спасают от бактерий, которые уже начали там размножаться.

Комментарий диетолога

Диетолог Галина Слобода-Яхотенко рассказала, что не стоит полностью исключать из рациона консервированные овощи. Хотя распространено мнение, что консервации не содержат в составе никаких витаминов, микроэлементов. То есть, такие продукты не стоят внимания.

Да, витамин С действительно теряется во время термической обработки. Однако такие микроэлементы, как кальций и магний сохраняются,

– объяснила она.

По ее словам, зимой, когда недостаточно свежих овощей, можно разнообразить свой рацион добавлением соленых или консервированных огурцов.

И отметила, что отдала бы предпочтение именно квашеным. Поскольку квашеные продукты подвергаются естественной ферментации бактериями. Так что это – хорошее пробиотическое средство, полезное для кишечника. "Поэтому квашеная капуста зимой – это номер 1 и должна быть однозначно в рационе", – добавила диетолог.

Полезно ли есть варенье

Галина Слобода-Яхотенко отметила, что основной вред варенья – это чрезмерное количество сахара в нем. Но это является хорошей альтернативой магазинным сладостям.

Если мы едим варенье – четко понимаем, что именно входит в его состав и можем контролировать количество потребленного сахара,

– рассказала она.

Кроме этого, при простуде это может иметь свои полезные свойства. Поскольку обычно во время болезни люди теряют аппетит. Поэтому чтобы как-то подпитать организм энергией, варенье из малины будет эффективным способом.

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Диетолог также подчеркнула, что такие продукты стоит отмеривать чайными ложками, а не столовыми. В частности, потребление варенья противопоказано людям с:

с сахарным диабетом;

метаболическим синдромом;

с лишним весом.

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах домашней консервации: видео