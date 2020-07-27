Людина видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні "вловити запах" вірусу, запевняють дослідники. Річ у тому, що, окрім високої температури чи порушення функції легенів, віруси змінюють запах тіла і дихання.

Для того, щоб створити тест, вчені дослідили дихання приблизно 1000 ізраїльських пацієнтів з COVID-19, а компанія NanoScent змогла виявити запахи, пов’язані з вірусом, пише Medical Press.

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Тест визначає хворого на COVID-19 за подихом

За даними вчених, у кожної хвороби є свої особливості: деякі з них несуттєві, інші – значні. COVID-19 вражає верхні відділи дихальної системи, тобто носову порожнину, легені і мигдалини.

Експерименти, проведені в лабораторії показали, що за допомогою аналізу назального секрету можна виявити інших представників сімейства коронавірусів, таких як SARS-CoV і MERS-CoV, на ранніх стадіях.

З біологічної точки зору, різні віруси вражають різні області тіла. Коронавірус розвивається в носовій порожнині. Тому запах носового дихання інфікованої людини змінюється,

– зазначив головний виконавчий директор NanoScent Орен Гавріель.

Новий тест не замінить лабораторні, але є інструментом масового скринінгу, який може бути сигналом провести додаткові тестування на визначення інфекції.



Вчені переконані, що повітря, яке видихає інфікована людина, має зміни / Фото medicalxpress.com

Як працює новий тест

Тест проводять за допомогою додатка на телефоні, він включає декілька коротких запитань про симптоми.

Потім пацієнт вдихає через ніс, затримує дихання, закриває одну ніздрю і видихає через іншу в невелику місткість, яку вчені назвали "повітряна пастка".

Ця пастка вставляється в прямокутний пристрій, який й дослідить повітря з пакета. Через кілька секунд результати з'являються на екрані телефону.