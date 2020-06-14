Всесвітній день донора щорічно відзначається 14 червня. Добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі. Кожна здача крові допомагає врятувати три людських життя.

Ця процедура – не лише благородний жест, вона приносить користь організмові самого донора. В Україні кількість донацій крові майже втричі менша, аніж це рекомендовано ВООЗ, пише Здоров'я 24.

Це важливо: Бути донором – рятувати життя: як, де і коли можна здати кров

Донорство крові і пандемія коронавірусу

В Україні донорів крові не вистачає, а під час карантину через пандемію коронавірусу ця кількість ще зменшилася.

При нормі у всьому світі 33 донори на тисячу людей, в Україні цей показник - лише 11 добровольців,

– повідомила засновниця проєкту "Zdai Blood" Дарина Власенко.

У Києві з початком карантину втричі знизилася кількість донорів крові. Серед причин – обмеження транспорту та страх заразитися. Але пацієнти потребують донорської крові навіть під час поширення у світі коронавірусу

Чому бути донором – корисно для здоров'я?

Імунна система

Якщо здавати кров регулярно, то це може стати профілактикою захворювань імунної системи. Йдеться, зокрема, про такі собі "накопичувальні" захворювання, викликані проблемами з обміном речовин – це подагра, атеросклероз, а також порушення роботи підшлункової залози, шлунка, печінки тощо.

Серцево-судинна система

Під час спільних досліджень американським та фінським ученим вдалося довести, що систематичне донорство може знизити ризик серцево-судинних хвороб. Річ у тому, що надлишок крові чинить навантаження на судини і серце. І саме завдяки донорству ви можете вивести цей зайвий баласт. Після здачі крові організм отримує сигнал про оновлення і починає відшкодовувати втрати та стимулювати кровотворення.



Систематичне донорство може знизити ризик серцево-судинних хвороб

Крововтрата

Люди, які регулярно здають кров, легше переносять втрату крові. Організм донора звик активно оновлювати запаси крові, тож він може швидше відновитись після проблемної ситуації.

Омолодження

Під час регулярної втрати крові відбувається і регулярне її оновлення. Таким чином омолоджується весь організм. Деякі дослідження показують, що регулярне донорство збільшує тривалість життя на 5-7 років.

До речі, за статистикою жінки живуть довше від чоловіків приблизно на 5 років. Дехто з медиків вбачає зв'язок між збільшенням тривалості життя у жінки та щомісячною втратою крові. Зрештою, жінки самі помічають, що після критичних днів тіло оновлюється, зокрема покращується стан шкіри та волосся.

Психологічна складова

Ще одним важливим елементом донорства можна вважати потужну емоційну розрядку, яку отримує людина після здачі крові. Коли донор усвідомлює, що зробив добру справу, можливо, навіть врятував життя, то це приносить колосальний емоційний підйом.



Донорство – це потужний емоційний підйом

Бонуси

Коли донора готують до здачі крові, його безкоштовно обстежують на такі небезпечні хвороби як ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс тощо. Таким чином донор може виявити недугу на ранній стадії і почати її негайне лікування.

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Захищає права донора і законодавство. В Україні людині, що здала кров, надають два додаткових вихідних на роботі чи навчанні для повноцінного відновлення. При цьому заробітна плата зберігається.

Ризики

Сьогодні навіть у нашій державі шанси нашкодити організмові донора під час здачі крові практично дорівнюють нулю. Процедуру проводять з використанням сучасного обладнання. А одноразові прилади для збору крові зроблені таким чином, що використовувати їх повторно просто неможливо.

Правила поведінки донора

Ну і на останок, якщо ви таки зважились здавати кров, то слід пам’ятати кілька правил поведінки, щоб ця процедура пройшла для вас безболісно та без стресу для організму.



Як підготуватися до здачі крові

Отож, за кілька днів до процедури, а також після здавання крові стежте за своїм харчуванням – уникайте жирної, копченої та смаженої їжі, а також молочних продуктів та алкоголю. Вживайте якомога більше рідини, особливо рекомендують пити солодкий чай чи компот, адже глюкоза допоможе швидше відновитись.

У цей період відмовтесь від важких фізичних навантажень – намагайтесь більше відпочивати. Саме тому донору виділяють 2 вихідних дні. Після здавання крові у людини може виникнути легке запаморочення, тому керування авто у цей період заборонено.



Як відновитися після здачі крові

Якщо ви будете дотримуватись усіх цих правил, то ваш організм повністю відновить свої сили вже протягом найближчих двох тижнів.

Попри це, існують обмеження у здачі крові.



Кому не можна здавати кров

Пільги, що надаються донорам крові

В день давання крові, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.

Якщо донори є студентами вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.

Після кожного дня здавання крові, в тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. Цей день, за бажанням, може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.