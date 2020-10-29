Нині, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом. Впродовж життя ризик виникнення цієї хвороби з'являється у кожної третьої людини

Цьогоріч інсульт переживе 14,5 мільйонів людей, 5,5 мільйона з яких можуть померти. Через пандемію COVID-19 і навантаження на медичну систему ці показники можуть бути ще гіршою, адже не скрізь першу допомогу можуть надати оперативно. А у випадку інсульту це життєво важливо, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що таке інсульт та як він виникає

Інсульт – що це? Це гострий епізод нестачі кровообігу ділянки головного мозку. Якщо постачання крові обмежується або припиняється, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю приблизно 2 мільйони нервових клітин за хвилину. Інсульт може призвести до травми мозку, інвалідності та смерті. Виділяють два різновиди інсульту: Ішемічний – коли артерія, яка постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується.

Геморагічний – викликаний розривом мозкової артерії.

Попри те, що ішемічний інсульт припадає приблизно на 85% усіх випадків, кожен епізод відрізняється і наслідки для кожної людини теж бувають різні.

Це залежить від того, у якій саме частині мозку відбувається інсульт і які пошкодження він встиг завдати. Деякі люди досить швидко відновлюються завдяки вчасній допомозі та ефективній реабілітації. Натомість інші потребують довгої реабілітації, занять з фізичним терапевтом, ерготерапевтом та логопедом. Як і інфаркт, інсульт може спричинити раптову смерть.

Уляна Супрун “ У світі інсульт залишається однією з провідних причин смерті та функціональної неспроможності. Україна не виняток. У нас щороку трапляється близько 120 тисяч інсультів. Це багато. За даними НСЗУ, з квітня цього року сталося 58 тисяч інсультів (зафіксованих в електронній системі), 10 тисяч закінчилися смертю ”.

Як знизити ризик виникнення інсульту

Експерти наголошують на тому, що близько 90% випадків інсультів зумовлені факторами ризику, на які людина може впливати. Все, що потрібно: стежити за способом життя, звичками та контролювати власні медичні проблеми

Які чинники підвищують ризик інсульту:

Куріння,

Зловживання алкоголем,

Недостатня фізична активність (менше ніж 150 хвилин на тиждень),

надмірна вага та ожиріння,

Конкретні медичні проблеми: підвищений кров'яний тиск (більше ніж 140/90 мм рт.ст.), цукровий діабет, миготлива аритмія (підвищує ризик інсульту у 5 разів) і високий рівень холестерину.

До слова, існує безліч інструментів, за допомогою яких можна самостійно порахувати ризик виникнення інсульту. Якщо ви пройшли тест і його результат показав високий ризик, то зверніться до лікаря, аби отримати поради по корекції способу життя та отримати направлення до потрібного фахівця.

Як розпізнати інсульт

Найзручніше запам'ятати симптоми інсульту за абревіатурою МОЗОК:

М – мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання.

– мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання. О – очі. Несподівана втрата зору чи чіткого бачення одним або двома очима.

– очі. Несподівана втрата зору чи чіткого бачення одним або двома очима. З – запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові.

– запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові. О – обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час мови.

– обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час мови. К – кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Іноді інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем.

Якщо помітили хоча б один із симптомів – негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Чим швидше людина отримає допомогу, тим більше шансів вона отримає на повноцінне одужання.



Як розпізнати інсульт/Інфографіка 24 Каналу



Інсульт / інфографіка 24 каналу