Всемирный день борьбы с инсультом: что нужно знать, чтобы уберечь себе жизнь
Сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. В течение жизни риск возникновения этой болезни появляется у каждого третьего человека.
В этом году инсульт переживет 14,5 миллиона человек, 5,5 миллиона из которых могут умереть. Из-за пандемии COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему эти показатели могут быть еще хуже, ведь не везде первую помощь могут оказать оперативно. А в случае инсульта это жизненно важно, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Что такое инсульт и как он возникает
Выделяют две разновидности инсульта:
- Ишемический – когда артерия, которая поставляет кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.
- Геморрагический – вызван разрывом мозговой артерии.
Несмотря на то, что ишемический инсульт приходится примерно на 85% всех случаев, каждый эпизод отличается и последствия для каждого человека тоже бывают разные.
Это зависит от того, в какой именно части мозга происходит инсульт и какие повреждения он успел нанести. Некоторые люди довольно быстро восстанавливаются благодаря своевременной помощи и эффективной реабилитации. В то же время другие требуют долгой реабилитации, занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом. Как и инфаркт, инсульт может вызвать внезапную смерть.
Как снизить риск возникновения инсульта
Эксперты отмечают, что около 90% случаев инсультов обусловлены факторами риска, на которые человек может влиять. Все, что нужно: следить за образом жизни, привычками и контролировать собственные медицинские проблемы.
Какие факторы повышают риск инсульта:
- Курение,
- Злоупотребление алкоголем,
- Недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю),
- избыточный вес и ожирение,
- Конкретные медицинские проблемы: повышенное кровяное давление (более 140/90 мм рт.ст.), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз) и высокий уровень холестерина.
К слову, существует множество инструментов, с помощью которых можно самостоятельно посчитать риск возникновения инсульта. Если вы прошли тест и его результат показал высокий риск, то обратитесь к врачу, чтобы получить советы по коррекции образа жизни и получить направление к нужному специалисту.
Как распознать инсульт
Удобнее всего запомнить симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК (на украинском языке):
- М – речь (мова). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.
- О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.
- З – головокружение (запаморочення). Потеря равновесия или головокружение в голове.
- О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.
- К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей.
Если заметили хотя бы один из симптомов – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов он получит на полноценное выздоровление.
Как распознать инсульт / Инфографика 24 канала
Инсульт / Инфографика 24 канала