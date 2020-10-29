Сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. В течение жизни риск возникновения этой болезни появляется у каждого третьего человека.

В этом году инсульт переживет 14,5 миллиона человек, 5,5 миллиона из которых могут умереть. Из-за пандемии COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему эти показатели могут быть еще хуже, ведь не везде первую помощь могут оказать оперативно. А в случае инсульта это жизненно важно, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Что такое инсульт и как он возникает

Инсульт – что это? Это острый эпизод недостатка кровообращения участка головного мозга. Если снабжение крови ограничивается или прекращается, клетки мозга начинают отмирать со скоростью примерно 2 миллиона нервных клеток за минуту. Инсульт может привести к травме мозга, инвалидности и смерти. Выделяют две разновидности инсульта: Ишемический – когда артерия, которая поставляет кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.

Геморрагический – вызван разрывом мозговой артерии.

Несмотря на то, что ишемический инсульт приходится примерно на 85% всех случаев, каждый эпизод отличается и последствия для каждого человека тоже бывают разные.

Это зависит от того, в какой именно части мозга происходит инсульт и какие повреждения он успел нанести. Некоторые люди довольно быстро восстанавливаются благодаря своевременной помощи и эффективной реабилитации. В то же время другие требуют долгой реабилитации, занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом. Как и инфаркт, инсульт может вызвать внезапную смерть.

Ульяна Супрун "В мире инсульт остается одной из ведущих причин смерти и функциональной несостоятельности. Украина не исключение. У нас ежегодно случается около 120 тысяч инсультов. Это много. По данным НСЗУ, с апреля этого года произошло 58 тысяч инсультов (зафиксированных в электронной системе), 10 тысяч закончились смертью" .

Как снизить риск возникновения инсульта

Эксперты отмечают, что около 90% случаев инсультов обусловлены факторами риска, на которые человек может влиять. Все, что нужно: следить за образом жизни, привычками и контролировать собственные медицинские проблемы.

Какие факторы повышают риск инсульта:

Курение,

Злоупотребление алкоголем,

Недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю),

избыточный вес и ожирение,

Конкретные медицинские проблемы: повышенное кровяное давление (более 140/90 мм рт.ст.), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз) и высокий уровень холестерина.

К слову, существует множество инструментов, с помощью которых можно самостоятельно посчитать риск возникновения инсульта. Если вы прошли тест и его результат показал высокий риск, то обратитесь к врачу, чтобы получить советы по коррекции образа жизни и получить направление к нужному специалисту.

Как распознать инсульт

Удобнее всего запомнить симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК (на украинском языке):

М – речь (мова). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.

– речь (мова). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос. О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

– глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами. З – головокружение (запаморочення). Потеря равновесия или головокружение в голове.

– головокружение (запаморочення). Потеря равновесия или головокружение в голове. О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.

– лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи. К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей.

Иногда инсульт может проявиться лишь интенсивной головной болью.

Если заметили хотя бы один из симптомов – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов он получит на полноценное выздоровление.



Как распознать инсульт / Инфографика 24 канала



Инсульт / Инфографика 24 канала