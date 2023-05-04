Астму можна перерости

Цей міф з'явився тому, що у людей, які хворіють на астму з дитинства, її перебіг може стає легшим у дорослому віці. Такий погляд небезпечний, оскільки може сприяти легковажному ставленню до хвороби та лікування.

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Астма – хронічна хвороба. Це означає, що вона не може зникнути повністю. У дорослих астма може "минати" на кілька років, але потім повертатися знову. Водночас більшість дітей навіть не мають ознак "переростання" астми. Це особливо нехарактерно для важкого перебігу хвороби.

Астма – через нерви

Іноді можна почути, що при астмі основні проблеми – "в голові". Тобто головна причина нападів – паніка, тривожність та інші подібні розлади. Проте бронхіальна астма – соматичне захворювання: при ній первинні зміни у бронхах та імунній системі.

Психологічні чинники здатні впливати на перебіг астми. Наприклад, депресія та тривожність можуть ускладнювати контроль її симптомів.

Астма – інфекційне захворювання

Це застаріле уявлення про хворобу. У 1950-х роках вчені дійсно не виключали, що антибактеріальна терапія може виявитися ефективним засобом проти астми. Однак усі інфекційні гіпотези (пізніше вони з'являлися у новій формі) не справдилися. Специфічних збудників у хвороби виявлено не було, лікування антибіотиками не допомагає.

Фізична активність протипоказана при астмі

Фізична активність допомагає контролювати бронхіальну астму. У цьому сходяться всі рекомендації з лікування цієї хвороби. Відомо, що фізичні навантаження може бути тригером нападу астми. Лікарі вважають, що це свідчить не про те, що фізкультура протипоказана, а про те, що медикаментозне лікування астми потрібно переглянути.

Дослідження показало, що пацієнти, які дотримуються рекомендованого лікарями рівня фізичної активності, краще контролюють астму, ніж ті, хто фізично пасивний.

Астма однакова у всіх

Це не так, у різних людей симптоми можуть відрізнятись. Щобільше, вони можуть бути різними в однієї людини від нападу до нападу. Один раз це можуть бути кашель, утруднене дихання і тяжкість у грудній клітці, другий – переважно утруднене дихання.

Астма не смертельна

Ця хвороба у певних випадках може тривалий час протікати без суттєвого погіршення навіть на тлі відсутності лікування. Можливо, це допомогло з'явитись міфу її відносної безпеки. Така думка також може змушувати людей гірше лікуватися.

Астма може вбивати. За оцінками ВООЗ у 2016 році від її наслідків у світі померло понад 400 тисяч осіб. Більшість цих смертей припала на країни з низьким і середнім рівнем доходів.