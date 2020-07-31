Уляна Супрун розкритикувала експериментальний проєкт Кабміну про заміну "Пакунка малюка" на суму разової виплати у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Тепер батьки отримуватимуть не зібраний пакунок необхідних на перший час речей для немовлят, а 5 тисяч гривень на банківській картці. Ці гроші можна буде витратити виключно на потреби дитини та породіллі у спеціально визначених магазинах. Все як у "старому доброму" совєцькому союзі,

– заявила ексголова МОЗ.

На думку Супрун, ініціатива з видачею грошей виглядає лише як чергове "просте" розв'язання складної проблеми та "звичайна неспроможність підтримувати хорошу програму, яка була дуже цінною для батьків та ринку".

Вона наголосила, що алгоритм отримання цих 5 тисяч гривень є не зовсім простим, адже у новоспечених родин, в яких тільки-но з’явився малюк, не завжди є можливість вибратися з дому. Особливо, якщо поруч немає когось, хто може доглянути дитину.

"Тепер замість того, аби отримати готовий зібраний пакунок прямо у медзакладі, батькам доведеться виділяти додатковий час і ресурс на оформлення картки, а потім й купівлю необхідного", – додала ексміністерка.

Як отримати 5 тисяч гривень від держави новоспеченим батькам? Алгоритм отримання допомоги від Міністерства соцполітики за посиланням Щоб отримати ці кошти, батькам чи опікунам дитини потрібно звернутися до ПриватБанку, оформити картку, зібрати певний перелік документів та звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту. Пакет документів в Мінсоц можна подавати також онлайн. Витратити гроші з картки можна протягом 12 місяців лише у визначених магазинах.

За її словами, відрізняється і підхід до формування цін. Адже, раніше держава закуповувала централізовано велику кількість товарів однакової якості за прозорими тендерами.

Зовсім інша справа – коли ці речі купуються в роздріб самими батьками, ще й у визначених закладах торгівлі чи в онлайн магазинах. Питанням залишається, яким саме буде перелік магазинів, де можна витратити ці кошти,

– заявила Супрун.

Ексглава МОЗ зазначила, що отримання бебі-боксу в пологовому будинку допомагало сім’ям заощадити час та ресурси, які не потрібно було використовувати на пошук, вибір та купівлю речей першої потреби після народження дитини.