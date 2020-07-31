"Все як в совєцькому союзі": Супрун розкритикувала заміну бебі-боксів грошима
Уляна Супрун розкритикувала експериментальний проєкт Кабміну про заміну "Пакунка малюка" на суму разової виплати у розмірі 5 тисяч гривень.
Про це ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.
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Тепер батьки отримуватимуть не зібраний пакунок необхідних на перший час речей для немовлят, а 5 тисяч гривень на банківській картці. Ці гроші можна буде витратити виключно на потреби дитини та породіллі у спеціально визначених магазинах. Все як у "старому доброму" совєцькому союзі,
– заявила ексголова МОЗ.
На думку Супрун, ініціатива з видачею грошей виглядає лише як чергове "просте" розв'язання складної проблеми та "звичайна неспроможність підтримувати хорошу програму, яка була дуже цінною для батьків та ринку".
Вона наголосила, що алгоритм отримання цих 5 тисяч гривень є не зовсім простим, адже у новоспечених родин, в яких тільки-но з’явився малюк, не завжди є можливість вибратися з дому. Особливо, якщо поруч немає когось, хто може доглянути дитину.
"Тепер замість того, аби отримати готовий зібраний пакунок прямо у медзакладі, батькам доведеться виділяти додатковий час і ресурс на оформлення картки, а потім й купівлю необхідного", – додала ексміністерка.
За її словами, відрізняється і підхід до формування цін. Адже, раніше держава закуповувала централізовано велику кількість товарів однакової якості за прозорими тендерами.
Зовсім інша справа – коли ці речі купуються в роздріб самими батьками, ще й у визначених закладах торгівлі чи в онлайн магазинах. Питанням залишається, яким саме буде перелік магазинів, де можна витратити ці кошти,
– заявила Супрун.
Ексглава МОЗ зазначила, що отримання бебі-боксу в пологовому будинку допомагало сім’ям заощадити час та ресурси, які не потрібно було використовувати на пошук, вибір та купівлю речей першої потреби після народження дитини.