Ульяна Супрун раскритиковала экспериментальный проект Кабмина о замене "Пакета малыша" на сумму разовой выплаты в размере 5000 гривен.

Об этом экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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Теперь родители будут получать не собранный пакет необходимых на первое время вещей для младенцев, а 5000 гривен на банковской карте. Эти деньги можно будет потратить исключительно на нужды ребенка и роженицы в специально определенных магазинах. Все как в "старом добром" советском союзе,

– заявила экс-глава Минздраве.

По мнению Супрун, инициатива с выдачей денег выглядит лишь как очередное "простое" решение сложной проблемы и "обычная несостоятельность поддерживать хорошую программу, которая была очень ценной для родителей и рынка".

Она подчеркнула, что алгоритм получения этих 5 тысяч гривен не совсем простой, ведь у новоиспеченных семей, в которых только появился малыш, не всегда есть возможность выбраться из дома. Особенно, если рядом нет кого-то, кто может присмотреть за ребенком.

"Теперь вместо того, чтобы получить готовый собранный пакет прямо в медучреждении, родителям придется выделять дополнительное время и ресурс на оформление карты, а затем и покупку необходимого", – добавила экс-министр.

Как получить 5 тысяч гривен от государства новоиспеченным родителям? Алгоритм получения помощи от Министерства соцполитики по ссылке. Чтобы получить эти средства, родителям или опекунам ребенка нужно обратиться в ПриватБанк, оформить карточку, собрать определенный перечень документов и обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты. Пакет документов в Минсоц можно подавать также онлайн. Потратить деньги с карточки можно в течение 12 месяцев только в определенных магазинах.

По ее словам, отличается и подход к формированию цен. Ведь раньше государство закупало централизованно большое количество товаров одинакового качества по прозрачным тендерам.

Совсем другое дело – когда эти вещи покупаются в розницу самыми родителями, еще и в определенных заведениях торговли или в онлайн магазинах. Вопросом остается, каким будет перечень магазинов, где можно потратить эти средства,

– заявила Супрун.

Экс-глава Минздрава отметила, что получение бэби-бокса в роддоме помогало семьям сэкономить время и ресурсы, которые не нужно было использовать на поиск, выбор и покупку вещей первой необходимости после рождения ребенка.