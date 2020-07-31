"Все как в советском союзе": Супрун раскритиковала замену бэби-боксов деньгами
Ульяна Супрун раскритиковала экспериментальный проект Кабмина о замене "Пакета малыша" на сумму разовой выплаты в размере 5000 гривен.
Об этом экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.
Читайте также 5 тысяч гривен вместо "пакетов малыша": экспериментальный проект от Кабмина
Теперь родители будут получать не собранный пакет необходимых на первое время вещей для младенцев, а 5000 гривен на банковской карте. Эти деньги можно будет потратить исключительно на нужды ребенка и роженицы в специально определенных магазинах. Все как в "старом добром" советском союзе,
– заявила экс-глава Минздраве.
По мнению Супрун, инициатива с выдачей денег выглядит лишь как очередное "простое" решение сложной проблемы и "обычная несостоятельность поддерживать хорошую программу, которая была очень ценной для родителей и рынка".
Она подчеркнула, что алгоритм получения этих 5 тысяч гривен не совсем простой, ведь у новоиспеченных семей, в которых только появился малыш, не всегда есть возможность выбраться из дома. Особенно, если рядом нет кого-то, кто может присмотреть за ребенком.
"Теперь вместо того, чтобы получить готовый собранный пакет прямо в медучреждении, родителям придется выделять дополнительное время и ресурс на оформление карты, а затем и покупку необходимого", – добавила экс-министр.
Алгоритм получения помощи от Министерства соцполитики по ссылке.
Чтобы получить эти средства, родителям или опекунам ребенка нужно обратиться в ПриватБанк, оформить карточку, собрать определенный перечень документов и обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты.
Пакет документов в Минсоц можно подавать также онлайн.
Потратить деньги с карточки можно в течение 12 месяцев только в определенных магазинах.
По ее словам, отличается и подход к формированию цен. Ведь раньше государство закупало централизованно большое количество товаров одинакового качества по прозрачным тендерам.
Совсем другое дело – когда эти вещи покупаются в розницу самыми родителями, еще и в определенных заведениях торговли или в онлайн магазинах. Вопросом остается, каким будет перечень магазинов, где можно потратить эти средства,
– заявила Супрун.
Экс-глава Минздрава отметила, что получение бэби-бокса в роддоме помогало семьям сэкономить время и ресурсы, которые не нужно было использовать на поиск, выбор и покупку вещей первой необходимости после рождения ребенка.