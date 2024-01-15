Вчені з Пенсільванського університету вирішили дослідити вплив статевих гормонів на чутливість до анестезії у жінок і чоловіків. Вони провели дослідження за участі як мишей, так і людей-добровольців.
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Деталі дослідження
Поведінкові тести на мишах були спрямовані на вивчення чутливості до анестетиків, а експерименти за участю людей – охоплювали оцінку реакції на звукові сигнали, тести на усвідомленість та когнітивні здібності.
Результати показали, що жінкам було потрібно більше часу, щоб увійти в наркоз. Крім того, вони швидше виходили з нього.
Науковці також встановили, що відмінності в чутливості до анестезії у чоловіків та жінок можуть бути пов'язані зі статевими гормонами та їхнім впливом на гіпоталамус (частина мозку, яка відповідає за сон).
У цьому питання електроенцефалограми у людей не виявили статевих відмінностей, та у мишей-самців зафіксували вищий рівень активності в гіпоталамусі.
Що це означає
Імовірно, статеві відмінності в чутливості до анестезії є еволюційно застарілими.
Одним із висновків науковців є необхідність перегляду методів введення анестетиків, враховуючи статеві особливості.
Також учені зазначили, що наразі загалом медична практика ґрунтується на даних, зібраних переважно у чоловіків, що може призводити до недооцінки потреб в анестезії для жінок.