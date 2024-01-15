Ученые из Пенсильванского университета решили исследовать влияние половых гормонов на чувствительность к анестезии у женщин и мужчин. Они провели исследование с участием как мышей, так и людей-добровольцев.

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Детали исследования

Поведенческие тесты на мышах были направлены на изучение чувствительности к анестетикам, а эксперименты с участием людей охватывали оценку реакции на звуковые сигналы, тесты на осознанность и когнитивные способности.

Результаты показали, что женщинам потребовалось больше времени, чтобы войти в наркоз. Кроме того, они скорее выходили из него.

Интересно, что удалось подтвердить как на уровне мышечной активности, так и на поведенческом. Уровень сопротивления мужчин был также связан с уровнем тестостерона.

Ученые также установили, что различия в чувствительности к анестезии у мужчин и женщин могут быть связаны с половыми гормонами и их влиянием на гипоталамус (часть мозга, отвечающая за сон).

В этом вопросе электроэнцефалограммы у людей не выявили половых различий, но у мышей-самцов зафиксировали более высокий уровень активности в гипоталамусе.

Что это значит

Вероятно, половые различия в чувствительности к анестезии эволюционно устарели.

Одним из выводов ученых есть необходимость пересмотра методов введения анестетиков, учитывая половые особенности.

Также ученые отметили, что в настоящее время медицинская практика основывается на данных, собранных преимущественно у мужчин, что может приводить к недооценке потребностей в анестезии для женщин.