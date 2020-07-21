"Гусяча шкіра" – рефлекс, який важливий для тварин, але не потрібен людям. Довгий час залишалося загадкою, чому він не зник у нас. Зараз вчені дізналися, що вся "система", яка відповідає за нього, потрібна для управління стовбуровими клітинами волосяного фолікула.

У новій науковій роботі, яку опублікували в журналі Cell, пояснили це явище. Дослідження провели на мишах і на ізольованих волосяних фолікулах людини.

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"Гусяча шкіра" виникає, коли скорочуються м'язові волокна в волосяному фолікулі. Це відбувається після отримання ними сигналу від автономної нервової системи. Дослідження, проведене вченими з Гарвардського університету, виявило, що клітини, які безпосередньо відповідають за появу пухирців на шкірі, мають і іншу функцію. І ця функція є дійсною важлива.

Яке значення має "гусяча шкіра"

Гладенькі м'язи волосяних фолікулів грають важливу роль в регулюванні діяльності стовбурових клітин, які необхідні для регенерації фолікулів і волосся. М'язові клітини – ланка, через яке передається нервовий сигнал стовбурових клітин. За появу "гусячої шкіри" і за роботу стовбурових клітин відповідають одні й ті ж нерви та м'язові волокна.

Вчені також виявили, що нерви не просто регулюють функціонування стовбурових клітин. Виявилося, що цей процес відбувається з урахуванням температури навколишнього середовища: за допомогою цього механізму холодна погода може стимулювати роботу волосяних фолікулів.