Карантин не зупинить коронавірус: заява глави ВООЗ
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус зробив гучну заяву про те, що одне дотримання карантинних обмежень не врятує від епідемії коронавірусу.
Головним засобом боротьби є відстеження шляхів розповсюдження COVID-19. Заява опублікована пресслужбою ВООЗ.
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За словами Гебреісусу, відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування коронавірусною інфекцією.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус
Глава ВООЗ вважає, що карантинні заходи можуть допомогти сповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його. Також є важливими і мобільні додатки, які допомагають відстежувати контакти заражених людей.