Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус зробив гучну заяву про те, що одне дотримання карантинних обмежень не врятує від епідемії коронавірусу.

Головним засобом боротьби є відстеження шляхів розповсюдження COVID-19. Заява опублікована пресслужбою ВООЗ.

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За словами Гебреісусу, відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування коронавірусною інфекцією.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус "Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус... Звичайно, відстеження контактів – не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він — один з найважливіших"

Глава ВООЗ вважає, що карантинні заходи можуть допомогти сповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його. Також є важливими і мобільні додатки, які допомагають відстежувати контакти заражених людей.