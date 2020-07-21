Карантин не сможет остановить коронавирус: заявление главы ВОЗ
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус сделал громкое заявление о том, что одно соблюдение карантинных ограничений не спасет от эпидемии коронавируса.
Главным средством борьбы является отслеживание путей распространения COVID-19. Заявление опубликовано пресс-службой ВОЗ.
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По словам Гебреисуса, отслеживание контактов важно для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров в масштабное инфицирование коронавирусной инфекцией.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус
Глава ВОЗ считает, что карантинные меры могут помочь замедлить передачу вируса, но сами по себе не способны полностью остановить его. Также важны и мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты зараженных людей.