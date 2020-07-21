Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус сделал громкое заявление о том, что одно соблюдение карантинных ограничений не спасет от эпидемии коронавируса.

Главным средством борьбы является отслеживание путей распространения COVID-19. Заявление опубликовано пресс-службой ВОЗ.

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По словам Гебреисуса, отслеживание контактов важно для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров в масштабное инфицирование коронавирусной инфекцией.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус "Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов – не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он — один из важнейших"

Глава ВОЗ считает, что карантинные меры могут помочь замедлить передачу вируса, но сами по себе не способны полностью остановить его. Также важны и мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты зараженных людей.