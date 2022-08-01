Нові ліки проти акне

Місцевий крем класкотерон може дати нову надію лікування від червоних прищів і жирної шкіри, якими страждають приблизно три чверті всіх підлітків, а також багато дорослих. Попри таке поширене захворювання, нові препарати для лікування прищів з'являються рідко.

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Експерти назвали класкотерон першим новим типом лікування прищів за майже 40 років.

В класкотероні особливе те, що це абсолютно новий механізм дії, який спрямований на фундаментальні гормональні (причини), що лежать в основі всіх прищів,

– сказав американський дерматолог Джон Барб’єрі.

Здавна існує два основних види лікування прищів. Один використовує антибіотики для боротьби з бактеріями, що викликають прищі, а інший зупиняє накопичення мертвих клітин шкіри.

А класкотерон робить клітини менш сприйнятливими до гормонів, які виробляють шкірне сало – жирну речовину, яка робить шкіру зволоженою, але у людей, які страждають від прищів, вона виробляється у надлишку.

Вже існують таблетки, які також спрямовані на ці гормони. Але вони часто є протизаплідними, тому призначаються лише жінкам. Ці ліки безпосередньо впливаючи на кількість гормонів і можуть мати багато побічних ефектів.

Ефективність препарату

Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі JAMA Dermatology, показало, що класкотерон був ефективнішим, ніж плацебо, і не мав значних побічних ефектів. Цього дослідження було достатньо, щоб влада США схвалила цей препарат.

Французький дерматолог Емілі Сбідіан попередила, що дослідження не порівнювало класкотерон з існуючими методами лікування, "тому ми насправді не знаємо, куди його розмістити".

Однак вона сказала, що крем "дуже цікавий", оскільки він може дати ширший вибір пацієнтам, які не бажають приймати інші ліки, або використовувати його разом з іншими методами лікування.