Про це під час брифінгу повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що влада намагається робити так, щоб на складах у Миколаївській області нічого довго не зберігалося.

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Втрат на складі майже немає

На цей час логістика вибудована таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго. Ні на яких великих складах,

– сказав Віталій Кім.

Він наголосив, що фармацевтичний склад, по якому влучили окупанти, був напівпорожній. За словами глави Миколаївської ОВА, обстріляний склад використовувався для транзиту.

Як повідомив Віталій Кім, втрат там майже немає.

Ворог атакував Миколаїв

Російські окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури.

Загалом ворог запустив 14 Shahed-136. 11 дронів вдалося збити українським військовим, а решта 3 долетіли до свого місця призначення.

Крім того, під час атаки росіяни вдруге вдарили по олійному терміналу на Миколаївщині біля морського порту. За інформацією ДСНС, загорілись два резервуари з непереробленою олією.

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