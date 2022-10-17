Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что власти пытаются делать так, чтобы на складах в Николаевской области ничего долго не хранилось.

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Потерь на складе почти нет

В настоящее время логистика выстроена таким образом, что почти ничего не сохраняется в области долго. Ни на каких больших складах,

– сказал Виталий Ким.

Он отметил, что фармацевтический склад, по которому попали оккупанты, был полупуст. По словам главы Николаевской ОВА, обстрелянный склад использовался для транзита.

Как сообщил Виталий Ким, потерь там почти нет.

Враг атаковал Николаев

Российские оккупанты вечером 16 октября запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры.

В общем, враг запустил 14 Shahed-136. 11 дронов удалось сбить украинским военным, а остальные 3 долетели до своего места назначения.

Кроме того, во время атаки россияне вторично ударили по масляному терминалу в Николаевской области возле морского порта. По информации ГСЧС, загорелись два резервуара с непереработанным маслом.

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