Функції московського офісу перенесуть до Копенгагена. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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За відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ.

МОЗ прохало про це ВООЗ

Українське міністерство охорони здоров’я ініціювало цей процес ще у травні минулого року – тоді у ВООЗ пообіцяли "вивчити можливості перенесення офісу з Москви".

Хочу подякувати партнерам за політичну і фінансову підтримку. Окрема подяка урядам країн, які підтвердили свої фінансові внески, завдяки чому було досягнуто повного фінансування офісу в Копенгагені на два наступні роки, – зазначив Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що це рішення, за яким стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії.

"Це рішення, яке демонструє єдине бачення європейського регіону", – додав міністр.

Приклад для інших міжнародних організацій

Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з Росії.

"Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Він буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", – наголосив Ляшко.

Міністр також висловив подяку за підтримку директору Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансу Клюге.