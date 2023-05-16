Функции столичного кабинета перенесут в Копенгаген. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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За соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Минздрав просил об этом ВОЗ
Украинское министерство здравоохранения инициировало этот процесс еще в мае прошлого года – тогда в ВОЗ пообещали "изучить возможности перенесения офиса из Москвы".
Хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку. Отдельная благодарность правительствам стран, которые подтвердили свои финансовые взносы, благодаря чему было достигнуто полное финансирование офиса в Копенгагене на два следующих года, – отметил Виктор Ляшко.
Глава Минздрава отметил, что это решение, за которым стоит твердая позиция каждой из стран, которому предшествовали жаркие дискуссии.
"Это решение, демонстрирующее единое видение европейского региона", - добавил министр.
Пример для других международных организаций
Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из России.
"Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Он будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виновные не понесут справедливое наказание", - подчеркнул Ляшко.
Министр также выразил благодарность за поддержку директору Европейского регионального бюро ВОЗ Гансу Клюге.