Функции столичного кабинета перенесут в Копенгаген. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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За соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Минздрав просил об этом ВОЗ

Украинское министерство здравоохранения инициировало этот процесс еще в мае прошлого года – тогда в ВОЗ пообещали "изучить возможности перенесения офиса из Москвы".

Хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку. Отдельная благодарность правительствам стран, которые подтвердили свои финансовые взносы, благодаря чему было достигнуто полное финансирование офиса в Копенгагене на два следующих года, – отметил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что это решение, за которым стоит твердая позиция каждой из стран, которому предшествовали жаркие дискуссии.

"Это решение, демонстрирующее единое видение европейского региона", - добавил министр.

Пример для других международных организаций

Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из России.

"Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Он будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виновные не понесут справедливое наказание", - подчеркнул Ляшко.

Министр также выразил благодарность за поддержку директору Европейского регионального бюро ВОЗ Гансу Клюге.