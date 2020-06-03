ВООЗ була незадоволена тим, що Китай відтягував з наданням важливої інформації про коронавірус у січні 2020 року. Натомість в організації не знали, як правильно "натиснути", щоб не викликати гнів уряду Китаю та не втратити доступ до інформації взагалі.

Під час зустрічей співробітники ВООЗ обговорювали, як правильно "натиснути на Китай", щоб отримати детальну інформацію про пацієнтів з коронавірусом і не викликати при цьому гнів керівництва країни й не втратити доступ до інформації, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Associated Press.

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Посилаючись на записи внутрішніх бесід у ВООЗ, видання зазначає, що в організації були незадоволені комунікацією китайської влади у січні. До прикладу, лабораторії уряду КНР оприлюднили геном вірусу аж після того, як інша лабораторія опублікувала його 11 січня на сайті, присвяченому вірусології.

Також в той період Китай близько двох тижнів не надавав детальну інформацію про стан пацієнтів та перебіг хвороби. Але в той самий час представники ВООЗ офіційно дякували владі Китаю за "швидку реакцію та негайне надання геному вірусу" і заявляли, що прозорість уряду вражає і "вища всяких похвал".

В AP наголосили, що насправді ж співробітники ВООЗ відчували сильну фрустрацію у зв'язку з тим, що у них немає необхідної інформації для боротьби з вірусом. Агентство повідомило, що таке публічне розхвалювання могло бути викликане бажанням отримати більше інформації про вірус.

Попри це, експерти ВООЗ були щиро вражені роботою китайських вчених з розшифровки геному коронавірусу.