Користувачі, посилаючись на статтю "Суспільного", поширюють інформацію, нібито у Рожищенській багатопрофільній лікарні (Волинська область) розформовують два відділення та звільняють 50 медпрацівників, оскільки прийшло розпорядження відправити їх на фронт. Автори стверджують, мовляв, після мобілізації медпрацівників, зокрема жінок, на передову почнуть набирати інших бюджетників.

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Як насправді

У лікарні справді відбуваються скорочення, але медиків не збираються мобілізувати. У статті "Суспільного" йшлося про те, що у Рожищенській багатопрофільній лікарні до кінця 2023 року планують розформовувати два відділення – пологове, дитяче, а відтак звільнити 50 працівників. За словами директора закладу Віктора Редзія, роблять це через нестачу фінансування та низьку відвідуваність. Він заявив, що через міграцію, демографічну кризу, яку посилила війна, народжуваність у місті падає уже кілька років. Так, у 2020 році в пологовому відділенні було 240 пацієнток, у 2021 році – 222, у 2022 році – 170, а за 7 місяців 2023 року – лише 77.

Відповідно до реформи 2018 року, система фінансування медпослуг змінилась, відтепер заклад отримує гроші за кожен візит пацієнта, а не за ліжкомісце, як це було раніше. Відтак, оскільки менше пацієнтів звертається до лікарні, заклад отримує менше грошей від Національної служби здоров'я України (НСЗУ). За підрахунками керівництва, лікарні на зарплати працівникам не вистачає 4 млн грн.

У лютому 2023 року уряд також ухвалив постанову щодо створення спроможної мережі медичних закладів України. Мережа об’єднує всі елементи надання допомоги в єдину систему. Завдяки цьому пацієнт отримує безперервність медичної допомоги на всіх етапах: від профілактики та діагностики до лікування і реабілітації. Рожищенська багатопрофільна лікарня увійшла до мережі як загальна лікарня Відповідно медзаклад надає медичну допомогу за наступними напрямами: анестезіологія та інтенсивна терапія, неврологія, інфекційне відділення, ортопедія і травматологія, терапія, хірургія. Натомість лікар-акушер або педіатр не входять до цього переліку.

"На пологах ми не заробимо, бо це не наш напрямок! На дитячому ми не заробимо, бо це не наш напрямок! В нас є напрямки: терапія, неврологія, хірургія, де заробляють, і які ми мусимо втримати", – сказав Редзій на зборах персоналу. Директор зазначив, що для надання невідкладної допомоги у місті діятиме відділення реанімації, чергові лікарі, але меддопомогу дітям буде надавати окремий спеціалізований заклад.

Директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик, заявила, що у 2023 році лікарня отримала 24,7 млн грн на оплату 11 пакетів послуг. Також вона додала, що служба не втручається у внутрішні справи медзакладу та не займається реорганізацією відділень. У виступі ні персонал, ні керівництво лікарні не згадували про мобілізацію працівників чи працівниць, йшлося винятково про оптимізацію медзакладу.

Цікаво, що російські боти не зупинились на поширенні лише цього фейку. У фейсбуці Вікторія Белявцева, представившись лікаркою, яка 10 років пропрацювала в Рожищенській лікарні, заявила, нібито медиків не просто звільняють, а одразу відправляють на фронт у 14 бригаду до медичної роти.

Однак її фейсбук-сторінка виглядає підозріло: акаунт створили 24 серпня 2023 року як сторінку маркетингового агентства, містом проживання вказаний Харків, у розділі робота зазначено: "Медсестра фіз.кабінету у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні". До того ж у коментарі ГО "Інформація в чистому вигляді" Віктор Редзій повідомив, що Белявцева не працювала у Рожищенській лікарні.

Фейкомети могли поширити дезінформацію про мобілізацію медпрацівниць, ґрунтуючись на змінах у законодавстві з 1 жовтня 2023 року. Лікарки, фармацевтки, медсестри мають стати на військовий облік. Представниці цих професій можуть добровільно стати на облік впродовж перехідного періоду до 2026 року, з 2027 року жінки, які цього не зробили, не зможуть працевлаштуватись за фахом.

Так пропагандисти поширюють у суспільстві панічні настрої, мовляв, втрати настільки великі, що чоловіків не вистачає, тому воювати доводиться жінкам. Хоча постановка на облік не гарантує миттєве відряджання на передову. Це потрібно, аби держава розуміла, скільки є резервного потенціалу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказувала, що наразі жінок не мобілізують примусово.

До того ж такі меседжі створюють враження, нібито всіх медиків без розбору кидають на фронт, відтак якість надання медпослуг страждає. Ворог намагається нагнітати ситуацію, стверджуючи, що цивільні скоро не будуть мати можливість отримати кваліфіковану допомогу. Раніше ми спростовували фейк, нібито у Волинській області масово мобілізують лікарів, а карет швидкої не вистачає, бо "всі віддали для ЗСУ".

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовська