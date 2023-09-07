Пользователи, ссылаясь на статью "Общественного", распространяют информацию, якобы в Рожищенской многопрофильной больнице (Волынская область) расформируют два отделения и увольняют 50 медработников, поскольку пришло распоряжение отправить их на фронт. Авторы утверждают, что после мобилизации медработников, в частности женщин, на передовую начнут набирать других бюджетников.

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Как на самом деле

В больнице действительно происходят сокращения, но медиков не собираются мобилизовать. В статьи "Общественного" говорилось, что в Рожищенской многопрофильной больнице до конца 2023 года планируют расформировать два отделения – родильное, детское, а затем уволить 50 работников. По словам директора заведения Виктора Редзия, делают это из-за нехватки финансирования и низкой посещаемости. Он заявил, что из-за миграции, демографического кризиса, который усугубила война, рождаемость в городе падает уже несколько лет. Так, в 2020 году в родильном отделении было 240 пациенток, в 2021 году – 222, в 2022 году – 170, а за 7 месяцев 2023 – только 77.

В соответствии с реформы В 2018 году система финансирования медуслуг изменилась, теперь заведение получает деньги за каждый визит пациента, а не за койкоместо, как это было раньше. Следовательно, поскольку меньше пациентов обращается в больницу, заведение получает меньше денег от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). По подсчетам руководства больницы на зарплаты работникам не хватает 4 млн грн.

В феврале 2023 года правительство также приняло постановление по созданию состоятельной сети медицинских учреждений Украины. Сеть объединяет все элементы помощи в единую систему. Благодаря этому пациент получает непрерывность медицинской помощи на всех этапах от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации. Рожищенская многопрофильная больница вошла в сеть как общая больница Соответственно медучреждение оказывает медицинскую помощь по следующим направлениям: анестезиология и интенсивная терапия, неврология, инфекционное отделение, ортопедия и травматология, терапия, хирургия. Врач-акушер или педиатр не входят в этот перечень.

"На родах мы не заработаем, потому что это не наше направление! На детском мы не заработаем, потому что это не наше направление! У нас есть направления: терапия, неврология, хирургия, где зарабатывают, и которые мы должны удержать", – сказал Редий на собрании персонала. Директор отметил, что для оказания неотложной помощи в городе будет действовать отделение реанимации, дежурные врачи, но медпомощь детям будет оказывать отдельное специализированное заведение.

Директор Западного межрегионального департамента НСЗУ Татьяна Кудык, заявила, что в 2023 году больница получила 24,7 млн. грн. на оплату 11 пакетов услуг. Также она добавила, что служба не вмешивается во внутренние дела медучреждения и не занимается реорганизацией отделений. В выступлении ни персонал, ни руководство больницы не упоминали о мобилизации работников или работниц, речь шла исключительно об оптимизации медучреждения.

Интересно, что русские боты не остановились на распространении только этого фейка. В фейсбуке Виктория Белявцева, представившись врачом, который 10 лет проработала в Рожищенской больнице, заявила, якобы медиков не просто увольняют, а сразу отправляют на фронт в 14 бригаду в медицинскую роту.

Однако ее фейсбук-страница выглядит подозрительно: аккаунт создали 24 августа 2023 года как страница маркетингового агентства, городом жительства указан Харьков, в разделе работа указано: "Медсестра физ.кабинета в Волынской областной детской клинической больнице". К тому же у комментарии ОО "Информация в чистом виде" Виктор Редзий сообщил, что Белявцева не работала в Рожищенской больнице.

Фейкометы могли распространить дезинформацию о мобилизации медработниц, основываясь на изменениях в законодательстве с 1 октября 2023г. Врачи, фармацевтки, медсестры должны стать на военный учет. Представительницы этих профессий могут добровольно стать на учет на протяжении переходного периода до 2026 года, с 2027 года женщины, которые этого не сделали, не смогут трудоустроиться по специальности.

Так пропагандисты распространяют в обществе панические настроения, мол, потери настолько велики, что мужчин не хватает, поэтому воевать приходится женщинам. Хотя постановка на учет не гарантирует мгновенную командировку на передовую. Это нужно, чтобы государство понимало, сколько есть резервного потенциала. Заместитель министра обороны Анна Маляр указывала, что женщин не мобилизуют принудительно.

К тому же такие месседжи создают впечатление, что всех медиков без разбора бросают на фронт, поэтому качество предоставления медуслуг страдает. Враг пытается нагнетать ситуацию, утверждая, что граждане скоро не смогут получить квалифицированную помощь. Раньше мы опровергали фейк, якобы в Волынской области массово мобилизуют врачей, а карет скорой не хватает, потому что "все отдали для ВСУ".

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовская